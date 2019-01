Messi i Ronaldo mogu se gristi: Modrić dobio još jedno priznanje

Lani je Luka Modrić imao godinu iz snova. Hrvatski kapetan je s vatrenima bio drugi na SP-u u Rusiji, a s Realom je treći put u nizu osvojio naslov u Ligi prvaka, četvrti u pet godina. Izabran je za najboljeg igrača svjetske smotre, te je bio najbolju u Fifinom i Uefinom izboru.

Kao šlag na tortu bila je glamurozna nogometna svečanost u Parizu gdje je primio Zlatnu loptu, nagradu France Footballa.

>> Luka Modrić: Zlatna lopta je kruna sjajne karijere

Naravno, Luka je uvjerljivo osvojio i Večernjakovu nagradu Nogometaš godine.

U moru individualnih nagrada Modrić je dobio još jednu. Naime, hrvatski kapetan je uvršten u momčad godine u novoj FIFA 19 nogometnoj simulaciji za konzole, računala i mobitele.

Luka je dobio TOTY (Team of the year) karticu s ukupnom ocjenom 99. Istu ukupnu ocjenu dobili su samo Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, ali Modrić ima bolje pojedinačne ocjene.

