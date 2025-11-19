Koliko god se čekala ova utakmica Dinama, Kovačević se nikako ne smije zavaravati, evo i zašto

Kovačević se ne smije zavaravati, koliko god se čekala ova utakmica s Karlovcem da se vidi kakav će Dinamo biti nakon turbulentnih dana poslije poraza od Istre, prave odgovore ipak u susretu s impresioniranim drugoligašem nije mogao dobiti. S velikim se zanimanjem čekala utakmica Dinama i Karlovca u osmini finala kupa. I to zbog stanja u kakvom je Dinamo ušao u taj susret, nakon niza neuspješnih rezultata i turbulencija, puno manje zbog kvalitete Karlovca i mogućih iznenađenja koje je možda mogao pripremiti trener Karlovca Igor Pamić.



Dinamo je dobro odradio svoj posao, ušao je u utakmicu vrlo ozbiljno, izašao visoko, a Karlovac se povukao iako je Pamić najavljivao hrabru igru svoje momčadi. No, domaći dečki su se ipak povukli i sve prepustili plavima, a tako se nisu mogli suprotstaviti razigranom Dinamu. No, to što su plavi bili razigrani ipak nije mjerilo niti može donijeti suda su plavi iza sebe ostavili krizu, drugoplasirana momčad druge lige ipak nije mjerilo vrijednosti plavih, oni taj izlazak iz krize moraju dokazati u subotu u srazu s neugodnim Šafarićevim Varaždinom i utakmicama koje im onda slijede, a bit će ih do 20. prosinca, još šest ih čeka do zimske stanke i tek tada ćemo moći suditi o mogućnostima Zagrepčana.