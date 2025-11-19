Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Robert Junaci
Autor
Robert Junaci

Koliko god se čekala ova utakmica Dinama, Kovačević se nikako ne smije zavaravati, evo i zašto

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo
Josip Mikacic/PIXSELL
19.11.2025. u 19:01

Dinamo je dobro odradio svoj posao, ušao je u utakmicu vrlo ozbiljno, izašao visoko, a Karlovac se povukao iako je Pamić najavljivao hrabru igru svoje momčadi. No, domaći dečki su se ipak povukli i sve prepustili plavima, a tako se nisu mogli suprotstaviti razigranom Dinamu

Kovačević se ne smije zavaravati, koliko god se čekala ova utakmica s Karlovcem da se vidi kakav će Dinamo biti nakon turbulentnih dana poslije poraza od Istre, prave odgovore ipak u susretu s impresioniranim drugoligašem nije mogao dobiti. S velikim se zanimanjem čekala utakmica Dinama i Karlovca u osmini finala kupa. I to zbog stanja u kakvom je Dinamo ušao u taj susret, nakon niza neuspješnih rezultata i turbulencija, puno manje zbog kvalitete Karlovca i mogućih iznenađenja koje je možda mogao pripremiti trener Karlovca Igor Pamić. 

Dinamo je dobro odradio svoj posao, ušao je u utakmicu vrlo ozbiljno, izašao visoko, a Karlovac se povukao iako je Pamić najavljivao hrabru igru svoje momčadi. No, domaći dečki su se ipak povukli i sve prepustili plavima, a tako se nisu mogli suprotstaviti razigranom Dinamu. No, to što su plavi bili razigrani ipak nije mjerilo niti može donijeti suda su plavi iza sebe ostavili krizu, drugoplasirana momčad druge lige ipak nije mjerilo vrijednosti plavih, oni taj izlazak iz krize moraju dokazati u subotu u srazu s neugodnim Šafarićevim Varaždinom i utakmicama koje im onda slijede, a bit će ih do 20. prosinca, još šest ih čeka do zimske stanke i tek tada ćemo moći suditi o mogućnostima Zagrepčana.

Ključne riječi
Hrvatski kup Karlovac Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Humanitarna akcija

Dinamov "Orašar“ - Večer za Dinamov omladinski pogon i Zakladu "Nema predaje“

Dinamovština nije samo navijanje, nego i briga jednih za druge. Omladinski pogon je srce našeg kluba, a ova večer pokazuje da zajedno možemo stvoriti okruženje u kojem djeca rastu, uče i razvijaju se kao ljudi i kao sportaši. Suradnja sa Zakladom ‘Nema predaje’ dodatno potvrđuje da se Dinamo živi kroz zajedništvo i pomaganje onima kojima je najpotrebnije - rekao je Marijan Pojatina, predsjednik KK Dinamo Zagreb.

Učitaj još

Kupnja