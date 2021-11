Lovro Majer zabio prvijenac za Rennes, Milan upisao prvi poraz u prvenstvu

Hrvatski reprezentativni veznjak Lovro Majer postigao je svoj prvi gol za Rennes, koji je s 2-0 slavio kod kuće protiv Montpelliera u 14. kolu Francuske lige.

Majer je zabio za 2-0 u 28. minuti, a prije njega je Terrier bio strijelac za Rennes već u 8. minuti.

Rennes je pobjedom skočio na drugo mjesto s 25 bodova, bodom više od Lensa i 12 manje od PSG-a.

Prvi poraz Milana

Nogometaši Fiorentine nanijeli su prvi ovosezonski poraz Milanu u Serie A svladavši ih na svom terenu sa 4-3 (2-0) u susretu 13. kola talijanskog prvenstva.

Fiorentina je povela golom Duncana (15) koji je najbrže reagirao nakon što je vratar Milana Tatarusanu ispustio loptu, na 2-0 povisio je Saponara (45+1) u samoj završnici prvog poluvremena lijepim udarcem sa 20-ak metara. Kada je Vlahović (60) svojim prvim golom povisio na 3-0 činilo se kako je pitanje pobjednika riješeno, ali Ibrahimović (62, 67) je odgovorio s dva brza pogotka za 3-2.

Ipak, obrana Milana još je jednom kardinalno pogriješila, Gonzalez je oteo loptu Hernandezu pred kaznenim prostorom gostiju, a to je iskoristio Vlahović (85) i preciznim prizemnim udarcem vratio Fiorentinu na dva gola prednosti. U posljednjim sekundama susreta Venuti (90+6-ag) je nespretno reagirao na loptu koja se nakon udarca Ibrahimovića odbila od grede te je autogolom postavio konačni rezultat.

Ante Rebić zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Milana koji je ostao drugi sa 32 boda, koliko ima i vodeći Napoli koji u nedjelju gostuje kod trećeg Intera.

Fiorentina je, pak, skočila na šesto mjesto sa 21 bodom, koliko imaju i peti Lazio te sedmi Juventus.

Xavi slavio u prvoj utakmici na klupi Barcelone

Nogometaši Barcelone pobjedili su na Nou Campu Espanyol s 1-0, u gradskom derbiju 13. kola Primere, koji će se pamtiti kao prva utakmica Xavija Hernandeza na klupi katalonskog diva.

Jedini gol na utakmici postigao je Depay iz penala u 48. minuti, no bila je to sve samo ne uvjerljiva izvedba Barce. U zadnjih osam minuta igrači Espanyola su dvaput pogađali vratnicu, pa je Xavi uz puno sreće došao do prvih trenerskih bodova. Xavi je iznenadio stavivši u sastav po prvi put mladog, 17-godišnjeg Iliasa Akhomacha.

Barcelona je pobjedom skočila na šestu poziciju s 20 bodova, osam manje od vodeće Seville, dok je Espanyol ostao 11. sa 17 bodova.