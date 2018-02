Ljepotice ogorčene: Zbog feministica smo ostale bez posla

Čelnici Formule 1 odlučili su da od sezone 2018. prestati angažirati djevojke koje su se nalazile na gridu prije same utrke.

- Iako je praksa zapošljavanja djevojaka na gridu ukorijenjena desetljećima u Formuli 1, mi smatramo kako ovaj običaj ne odgovara našim vrijednostima i očigledna je suprotnost modernim društvenim normama. Nismo mišljenja kako je to primjereno ili relevantno za Formulu 1 i njihove fanove, stare i nove, širom svijeta - rekao je Sean Bratches, direktor marketinga Formule 1.

Djevojke se ne mire s tom odlukom, a jedna od njih Lauren-Jade Pope je za Sun otkrila.

- Radila sam ovo više od osam godina i apsolutno bi naš izbor trebao biti što ćemo raditi, bilo to ovo što smo radile do sada, bilo hostesiranje, bilo da smo ring-djevojke... Što god, to je naš izbor - rekla je Lauren-Jade Pope pa dodala:

- Ono što me najviše nervira su te takozvane feministice, a one to zapravo uopće nisu, koje nas kao brane, a nisu nas ni pitale što mislimo, kako se osjećamo... Zbog njih smo ostale bez posla.

- Za mene je ovo bila čista uživancija, obožavala sam svoj posao. Ja ionako volim motosport, a do sada sam bila i plaćena za ono što bih radila i besplatno, gledala utrke. Te feministice nas navodno brane iako to uopće ne čine. Bio je to jedan od najboljih poslova koje sam radila u životu. Stekla sam jako puno prijatelja ondje, upoznala jako puno cura i niti jedna od njih nije nikad rekla da se osjeća nelagodno. Svi imaju mišljenje o nama i našem poslu, ali ako netko uživa u onome što radi, pustite ga da nastavi to raditi. Volim svoj posao, da ga ne volim, ne bih ga radila. Nitko me nije silio, bio je to naš izbor.

Lauren-Jade Pope podržala je još jedna grid djevojka, Kelly Brook.

- Pa tim borcima za prava žena vjerojatno nije ni palo na pamet da djevojke vole svoj posao.