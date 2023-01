Leona želi još bolje od desetog mjesta, za mlađahnu Zrinku nova prilika

Uz dodatne napore organizatora Snježne kraljice, hrvatske skijašice imat će danas novu prigodu za nastup na Sljemenu. Nakon izlijetanja u jučerašnjoj, prvoj, sljemenskoj utrci Svjetskog kupa, mlađahna Zrinka Ljutić (18) bit će na popravnom a Leona Popović (25) imat će pak priliku popraviti vrlo solidan dojam od dana prije kada je bila deseta.

- Nije bilo loše, ne mogu se žaliti, no šteta je da nisam bolje jer sam na stazi to osjetila pa mi je ovo prilika za to popraviti i napasti još bolji plasman.

Samo 17 stotinki dijelilo ju Leonu od sedmog mjesta. Dakle, sitnice.

- Bilo je tu ponešto mojih tehničkih pogrešaka, više nego obično.

Plasman među 10 najboljih zacijelo je dobra psihološka potpora za slobodniji nastup u drugoj utrci Snježne kraljice.

- Tako bi trebalo biti. Dobar rezultat pomaže unutarnjem miru. Plan mi je još bolje odraditi.

A 18-godišnja Zrinka priznala je da je još na startu prve sljemenske utrke bila prilično nemirna što ju je odvelo u pogrešku i izlijetanje. Naslutila je to i njena starija kolegica, u razgovoru prije starta prvog laufa prve utrke.

- Kad smo pričale prije utrke Zrinka je rekla da će maksimalno napasti od početka pa se previše zaletjela. Poslije je rekla da je ipak mogla pametnije odraditi.

Sedam godina starijoj Leoni pomoglo je iskustvo pa se othrvala pritisku koji proizlazi iz naglašene želje da ne iznevjeri ponovo okupljene sljemenske navijače.

- Ja sam na Sljemenu dosta puta startala i poznata mi je ova atmosfera. A bilo je super, čula sam navijače već na slalom livadi. Stvarno je super opet imati navijače.

Nakon jučerašnje utrke opisala nam je Leona što će sve raditi u međuvremenu, do današnjeg nastupa na sljemenskim padinama.

- Nisam ništa jela cijeli dan, trebalo bi sada nešto pojesti. Ja vam na dan utrke slabo jedem, naprosto nemam apetita, ne budem gladna pa se natjeram pojesti barem energetsku čokoladiu. Dakako, ključna je regeneracija, koristit ću i stacionarni bicikl za tonus a posjetit ću i našeg fizioterapeuta Zorana Pršu da mi odradi leđa i te problemčiće koje imam.

Za ovu priliku, gle čuda, Leona Popović će imati najbolji startni broj koji je mogla izvući u skupini skijašica između osam i 15 što je ogroman pomak s obzirom da je u prethodnih šest ovosezonskih utrka imala četiri puta startni broj 15 te po jednom 14 i 13.

Kao i prvog dana, Zrinka Ljutić startat će s brojem 17. Kompjutor je odlučio da će startni broj jedan imati trostruka sljemenska pobjednica Slovakinja Petra Vlhova a da će peterostruka pobjednica Mikaela Shiffrin opet, kao i dan prije, startati sedma. No, to zacijelo neće biti prepreka ovoj 27-godišnjoj Amerikanki da već danas izjednači ženski rekord u Svjetskom kupu kojeg po broju pojedinačnih pobjeda drži njena sunarodnjakinja Lindsey Vonn (82).