Lehečka prekinuo Thiemov niz, Wawrinka uživa u Umagu

Najbolji češki tenisač i prvi nositelj ovogodišnjeg izdanja umaškog ATP turnira, 21-godišnji Jiri Lehečka, zaustavio je pobjednički niz Dominica Thiema u Stella Marisu i pobjedom 6-3, 7-5 plasirao se u četvrtfinale u kojem ga čeka sedmi nositelj, Talijan Matteo Arnaldi.

Lehečka je prvi put na ATP turniru u ulozi prvog nositelja, protiv sebe je imao bivšeg Grand Slam pobjednika i osvajača naslova u Umagu, bivšeg dvostrukog finalistu Roland Garrosa, ali ni u jednom trenutku nije djelovao impresionirano. Bio mu je to prvi meč na zemljanoj podlozi nakon što je mjesec dana proveo igrajući na travi, ali se ni to nije pokazalo ometajućim faktorom. Slomio je Thiema snagom i brzinom svojih udaraca.

"Mislim da sam odigrao jako dobro. Ovo je važna pobjeda protiv tako dobrog igrača na zemlji kakav je Dominic. Znamo za što je sve sposoban na zemljanoj podlozi. Mislim da je on igrao jako solidno i da sam ga unatoč tome uspio pobijediti na terenu na kojem do sada nikada nije izgubio. Dobra pobjeda za mene", rekao je trenutačno 33. igrač svijeta nakon što je po četvrti put ove sezone došao do najmanje četvrtfinala na ATP Touru.

Austrijanac je znao da mu s Lehečkom neće biti nimalo lako.

"On je tip igrača koji mi ne odgovara. Uvijek sam imao problema s takvim tenisačima, koji igraju brzo, udaraju ravne lopte i stoje blizu osnovnoj crti", rekao je Thiem pohvalivši Lehečku za igru koju je pružio.

Austrijanac je u prvom setu praktično bio bez ikakve šanse, ali je u drugom odigrao odličan gem za "break" i došao do vodstva od 4-2. No, kako je brzo došao do prednosti, jednako brzo ju je i ispustio.

"Odigrao sam očajan gem, otvorio ga dvostrukom pogreškom, a to je ono što nikako ne želite. Promašio sam još nekoliko forhenda i umjesto da osvojim drugi set, začas je bilo 4-4."

Thiem je dobio priliku za povratak kad je Lehečka kod 6-5 servirao za pobjedu. No, na 'break-loptu' je Lehečka, odservirao 215 km/h, zabio as i nekoliko poena poslije proslavio svoju prvu umašku pobjedu.

"Uvjeti mi odgovaraju, teren je odličan. Znam da mogu pobijediti bilo kojeg igrača u ždrijebu kad igram svoj najbolji tenis."

Lehečka za to još nije imao priliku. Polufinale mu je, zasada, najbolji rezultat na ATP Touru, do kojeg je prvi put došao već u veljači 2022. u Rotterdamu kao kvalifikant i tada ostvario cilj postavljen za prošlu godinu.

"Priča s mojim zacrtanim ciljevima je prilično zanimljiva. Za prošlu godinu je cilj bio ući u Top 100, a to sam ostvario već u veljači nakon Rotterdama. Za ovu godinu je cilj bio ući u Top 50, a to sam napravio kad sam došao do četvrtfinala Australian Opena. Glavni cilj je napradovati iz meča u meč, ali ne volim dugoročne ciljeve. Svakako mi je jedna od želja i osvojiti naslov na ATP Touru."

Možda već u Umagu.

"Da, zašto ne. Ako se za to ukaže prilika, bit ću jako sretan. Kad sam potpuno fokusiran i igram svoj najbolji tenis, uvjeren sam da mogu osvojiti naslov", poručio je Lehečka.

Njegov sljedeći suparnik će biti 22-godišnji Talijan Matteo Arnaldi, a potencijalno bi mu na tom putu mogao stajati i Stan Wawrinka, ako obojica dođu do finala. Švicarski 38-godišnji veteran je u četvrtak došao do četvrtfinala uvjerljivom predstavom protiv Argentinca Federica Corije svladavši ga sa 7-5, 6-1.

Poveo je Švicarac 3-0, dopustio Coriji da se vrati do 3-3, ali i izborio servis za set kod 5-3. Ponovno je izgubio servis, ali je od 5-5 do kraja meča izgubio još samo jedan gem. Kako je sunce polako zalazilo, Wawrinkina igra je rasla. Coria jednostavno se nije mogao obraniti od napada kojima je bio izložen.

"Vrlo sam zadovoljan kako sam igrao. Generalno je to bila visoka razina, uz malo uspona i padova u prvom setu. Nije lako igrati protiv takvog borca, ali kako je meč išao prema kraju bio sam sve agresviniji i osjećao se dobro. Sjajno je što sam dobio dva meča ovdje", rekao je miljenik umaške publike.

"Otkako sam došao ovdje osjećam samo podršku ljudi kamo god da krenem. Atmosfera na mečevima je bila sjajna. Uživam u tome i nadam se da mogu nastaviti pobjeđivati."

Ljubav koju osjeća s tribina danas je gorivo koje ga pokreće.

"To je jedan od glavnih razloga zašto još uvijek igram. Nema veze o kojoj se razini turnira radi. Ove i prošle godine je bilo sjajno. Ljudi u meni vide predstavnika generacije iz koje su već mnogi prestali igrati. Uskoro će doći i moje vrijeme. No, doista želim uživati još u ovim trenucima i emocijama koje osjećam na svim turnirima na kojima igram. To me motivira da idem dalje, da tražim još više od sebe, da dižem razinu svog tenisa i ostanem što duže u turniru. Ovdje je podrška sjajna. Nadam se da ću nastaviti dobro igrati i uživati u tome", rekao je Wawrinka kojeg u četvrtfinalu čeka još jedan "zemljaš", Španjolac Roberto Carballes Baena koji se u četvrtak lako obračunao s Japancem Tarom Danielom (6-3, 6-1).

ATP Umag - 2. kolo

Jiri Lehečka (Češ/1) - Dominic Thiem (Aut) 6-3, 7-5

Stan Wawrinka (Švi/6) - Federico Coria (Arg) 7-5, 6-1

Roberto Carballes Baena (Špa/4) - Taro Daniel (Jap) 6-3, 6-1

Jaume Munar (Špa) - Fabian Marozsan (Mađ) 6-4, 6-3