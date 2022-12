Legende oštro po idućem suparniku vatrenih: 'Brazil uopće ne poštuje rivale! To je grozno'

Brazilska nogometna reprezentacija je glatko prošla osminu finala pobjedivši Južnu Koreju s 4:1. Legendarni irski nogometaš Roy Keane oštro je kritizirao način proslave pogodaka od strane brazilskih zvijezda i kako smatra, to je izrazito nepoštovanje prema svim suparnicima. Podsjetimo, Hrvatska protiv Brazila igra u petak od 16 sati i nadajmo se da proslava uopće neće biti, Modrić i ekipa su samouvjereni i idu po novo finale.

Neymar, Richarlison i ostali brazilski igrači burno su proslavili svaki od četiri gola. Plesali su dugo nakon golova, a u jednoj proslavi pridružio im se i izbornik Tite. To se baš nije svidjelo Royu Keaneu i Graemeu Sounessu u studiju engleskog ITV-ja.

- Ne mogu vjerovati što gledam. Ne mogu vjerovati! Jasno mi je da su plesali nakon prvoga gola i sjajnog ulaska u utakmicu, ali ovo kasnije nije imalo smisla. Ne sviđa mi se to. Ljudi kažu da je to dio njihove kulture, ali za mene je to čisto pokazivanje manjka poštovanja prema protivniku - rekao je razočarani Keane.

- Mislim da je samo pitanje vremena kad će neki igrač nekoga od tih Brazilaca udariti zbog toga - izjavio je bivši engleski reprezentativac Souness.

