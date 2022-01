VUJOVIĆ PIŠE ZA VEČERNJI

Legendarni Vujović: Hrvata nije bilo na terenu, igra je pročitana, a Balić ne smije vikati umjesto Horvata

Da sam ja birao i da sam ja izbornik Hrvatske što, naravno, neću biti nikada, ha-ha, smatram da bi tu tu bilo mjesta i za jednog Stipu Mandalinića, potom Domagoja Pavlovića i Sandra Obranovića. No ukusi su različiti i o tome ne treba raspravljati. Ovo su igrači za koje se odlučio Hrvoje Horvat i on je u njih vjerovao. On će snositi odgovornost, on će podnijeti izvještaj. Ne treba Ivano Balić vikati umjesto njega.