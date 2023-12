Legendarni napadač Hajduka: 'Livaja je čarobnjak. Meni je trebala momčad, on sam rješava utakmice'

Povodom ovogodišnjih blagdana Hajduk je obavio novo izdanje magazina 'Planet Hajduk'. Novi broj sadrži razgovor sa slavnim Alenom Bokšićem, bivšim napadačem kluba s Poljuda. Za seniorsku momčad debitirao je krajem osamdesetih. U karijeri je još igrao za Cannes, Marseille, Lazio, Juventus i Middlesbrough.

U intervjuu je govorio o aktualnoj sezoni, koja je doista fenomenalna za Hajduk. Spomenuo se i Marka Livaje , miljenika publike s Poljuda, a nekoliko je riječi posvetio i Mislavu Karoglanu. Magazin 'Planet Hajduk' dostupan je u svim Fan shopovima kluba i putem web shopa po cijeni od 5 eura.

"Ovo sad što se događa se gradi već nekoliko godina, a ključna stvar je bio dolazak Marka Livaje koji je došao u trenutku kada nismo baš bili dobri i onda se sve pokrenulo. Cijeli entuzijazam je krenuo i energija oko Kluba, momčad se s vremenom poboljšavala i gradila", rekao je uvodno Bokšić, zatim se osvrnuo na razlike između njega i Marka Livaje:

"Livaja je čarobnjak i mađioničar, drugačiji igrač od mene. Meni je trebala momčad koja bi me izbacila. On je individualac, on je taj koji jednim potezom riješi utakmicu, ja to nisam mogao bez pomoći momčadi. On to radi u kontinuitetu, doslovno svaku utakmicu ili zabije gol ili asistira. Ja se iskreno ne sjećam igrača koji ima takav kontinuitet kao što ga ima on. Svakome se dogodi da ima jedan loš period, u njega je to zaista rijetkost."

"Moram pohvaliti trenera Karoglana, kada god sam prije par godina pričao s nekim tko prati što se radi u Akademiji, svi su govorili o njemu kao najperspektivnijem treneru. Svi su ga hvalili, nitko nije lošu riječ o njemu rekao. I pokazao je da ima ono nešto. Mislim da, osim neupitnog znanja, ima izraženu socijalnu inteligenciju i dobar odnos s igračima, a to je vrlo bitan segment tog posla. Tu je umjetnik Carlo Ancelotti, on ima taj 'man management'. Igrači vole kad držiš do njih, to paše svakome i daje ti bolju motivaciju. On evidentno to ima i jako dobro vlada situacijom", rekao je o treneru koji je Hajduk izvadio iz krize i poveo u nezapamćen bez poraza.

Svoju je karijeru jednom prilikom opisao riječima: "Igrao sam za Hajduk i još neke klubove." Ta je izjava postala toliko popularna da sada stoji na muralu s njegovim likom u Makarskoj. Objasnio je što točno stoji iza toga:

"Specifičnost Hajduka je da ga voliš jer ti znači u životu. I to je razlika u odnosu na klubove u kojima sam igrao. Kao dijete si sanjao da igraš na Poljudu, pred punim stadionom, da zabiješ gol u ključnim utakmicama. Hajduk nije samo momčad, to je stil života koji obilježava svakoga, jako bitan je dio života i svakodnevice svih ljudi kojima znači. Bolje se osjećaš kad Hajduk dobije. Čak je to sve skupa što svi osjećamo i za jednu dublju psihološku analizu, možemo reći da je to bolest u pozitivnom smislu."

