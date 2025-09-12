Legenda Hajduka: Jedan igrač se pravi važan. Garcia je bio u Twenteu? J*** te Twente...

Poznati splitski trener Luka Bonačić (70) komentirao je za VL zbivanja u SuperSport HNL-u te govorio o nadolazećoj utakmici između njegova dva kluba, Varaždina i Hajduka.
– Baš me zanima ta utakmica; ovo je prvi put da ne mogu reći kako je Hajduk favorit. U toj utakmici Hajduk mora pokazati koliko mu je dobro organizirana faza obrane. Ono što nije izdržao u Tirani, gdje pola sata nije taknuo loptu – sada treba izdržati u Varaždinu. I pitate li me za prognozu ishoda, nekako mi se čini da je "nula" najizglednija. Varaždinci imaju dobru agresiju u zadnjih trideset metara, znaju i tranziciju napraviti, a Hajduk nije pokazao da se dobro snalazi kada izgubi loptu i kada ga se napadne – kaže Bonačić i dodaje:
"A Španjolci? Za njih je Hajduk očito odličan klub za ono što su do sada pokazivali." Malo rada dobra lova !