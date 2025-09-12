Naši Portali
OŠTAR ISTUP

Legenda Hajduka: Jedan igrač se pravi važan. Garcia je bio u Twenteu? J*** te Twente...

Autor
Tomislav Dasović
12.09.2025.
u 13:00

Španjolci? Doveli su ih Vučević i Rakitić preko svojih prijatelja. OK, neka su. A pitam vas: kada je Hajduk doveo nekog kvalitetnog mladog igrača iz Afrike? Znate li koliko tamo ima igrača? Primjerice samo u Obali Bjelokosti ima 13 – 14 kampova. Ti igrači ne koštaju ništa. A Španjolci? Za njih je Hajduk očito odličan klub za ono što su do sada pokazivali. Nekako sumnjam u njih - kaže nam Luka Bonačić

Poznati splitski trener Luka Bonačić (70) komentirao je za VL zbivanja u SuperSport HNL-u te govorio o nadolazećoj utakmici između njegova dva kluba, Varaždina i Hajduka.

– Baš me zanima ta utakmica; ovo je prvi put da ne mogu reći kako je Hajduk favorit. U toj utakmici Hajduk mora pokazati koliko mu je dobro organizirana faza obrane. Ono što nije izdržao u Tirani, gdje pola sata nije taknuo loptu – sada treba izdržati u Varaždinu. I pitate li me za prognozu ishoda, nekako mi se čini da je "nula" najizglednija. Varaždinci imaju dobru agresiju u zadnjih trideset metara, znaju i tranziciju napraviti, a Hajduk nije pokazao da se dobro snalazi kada izgubi loptu i kada ga se napadne – kaže Bonačić i dodaje:

Ključne riječi
HNL Hajduk Luka Bonačić

Komentara 1

GN
gnoj
14:11 12.09.2025.

"A Španjolci? Za njih je Hajduk očito odličan klub za ono što su do sada pokazivali." Malo rada dobra lova !

