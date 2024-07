Kriza se nastavlja, poraz Ćorića

Borna Ćorić, najbolji hrvatski tenisač, nikako da uhvati pravu formu, poraz je upisao i na startu ATP 250 turnira u Atlanti, bolji je bio Francuz Harold Mayot sa 7-6(9), 6-3.

Ćorić, 84. tenisač na svijetu, je u prvom kolu trebao igrati protiv Thanasija Kokkinakisa, ali je Australac otkazao nastup pa je na njegovo mjesto upao sretni gubitnik iz kvalifikacija Mayot, inače 122. igrač s ATP ljestvice.

U prvom setu svaki je tenisač čvrsto držao svoj servis do tie-breaka u kojem je Ćorić propustio dvije set-lopte i izgubio uvodnu dionicu. Drugi set je prelomljen kod 2-2 kada je Mayot došao do prvog breaka, a sve je okrunio novim oduzimanjem servisa suparnika kod 5-3 čime se probio do drugog kola turnira u Atlanti. Meč je trajao točno dva sata.

Nakon finala dvoranskog turnira u Montpellieru traje kriza Ćorićeve igre. Računajući poraz na tom turniru u finalu protiv Bublika do danas Ćorić je ostvario omjer 5-13.

ATP Atlanta, 1. kolo:

Harold Mayot (Fra) - Borna Ćorić (Hrv) 7-6(9), 6-3

>> Ovo su supruge i partnerice naših reprezentativaca: Predivne dame najvjernija su im podrška s tribina