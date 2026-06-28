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POBJEGAO NAM KONGO

Hrvatska je više od pola sata bila vodeća momčad skupine, a onda se dogodio potpuni preokret

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.06.2026.
u 08:00

Kada je Petar Sučić u 31. minuti sjajnim udarcem sa 20-tak metara pogodio za 1-0, "Vatreni" su izbili na prvo mjesto skupine, koje je donosilo put u Atlantu i susret protiv DR Konga

Hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedom protiv Gane, osvojila drugo mjesto u skupini L i natjecanje će nastaviti u 16-ini finala u Torontu protiv Portugala. Bilo je zanimljivo pratiti putovanje "Vatrenih" po pozicijama u skupini i gradovima koje ti ogledi nose.

Situacija se tijekom utakmice nekoliko puta promijenila, a Hrvatska je 31 minutu bila čak i vodeća ekipa skupine. U utakmicu smo ušli kao treća ekipa, što je značilo putovanje u Kansas City na noge pobjedniku K skupine, kasnije ne to postala Kolumbija.

Kada je Petar Sučić u 31. minuti sjajnim udarcem sa 20-tak metara pogodio za 1-0, "Vatreni" su izbili na prvo mjesto skupine, koje je donosilo put u Atlantu i susret protiv DR Konga.

Hrvatska je nešto više od pola sata bila vodeća ekipa skupine, no pogodak Judea Bellinghama u susretu Engleske i Paname, spustio je hrvatsku vrstu na drugo mjesto.

Kada je Derrick Luckassen izjednačio za Ganu u 73. minuti u Philadelphiji, "Vatreni" su pali na treće mjesto. No, gol Nikole Vlašića u 83. minuti vratio je Hrvatsku na drugo mjesto i odveo nas u Toronto gdje nas čeka Portugal predvođen Cristianom Ronaldom.

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

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