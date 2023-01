Kolinda odlučuje o domaćinu OI 2036., ali izbjegava temu Katara: Izrael i Njemačka žele zajedno!?

Nakon uspješne organizacije Svjetskog nogometnog prvenstva, Katar je vrlo zainteresiran za domaćinstvo ljetnih Olimpijskih igara. Kazao je to i jedan od najutjecajnijih sportskih dužnosnika u toj arapskoj zemlji Yousef Al Mana, prvi dopredsjednik Katarskog olimpijskog odbora, predsjednik Azijskog saveza dizanja utega, ali i predsjednik katarskih nacionalnih saveza mačevanja i dizanja utega.

Njemačka i Izrael zajedno

Katar se već dvaput kandidirao, ali je izgubio utrke koje su dobili Rio de Janeiro (2016.) i Tokio (2020.) u vrijeme prije nego što je ukinut tradicionalni način biranja domaćina Igara. Naime, u Međunarodnom olimpijskom odboru odlučili su izbjeći bjesomučnu utrku kandidata i skupe javne kampanje, a time i mogućnosti korumpiranja članova MOO-a, pa posebna komisija isfiltrira najboljega kandidata i stavi ga na glasanje. I tako je, po toj metodologiji, za domaćina Igara 2032. izabran australski Brisbane.

A tu posebnu komisiju MOO-a od listopada 2021. predvodi bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, pa je pred njom vrlo ozbiljan posao jer kandidata za domaćina Olimpijskih igara 2036. i 2040. ima više. Osim Katara, zanimanje pokazuju zemlje koje su već bile domaćini (Kina, Italija, Velika Britanija, Južna Koreja, Kanada, Meksiko), ali i niz zemalja koje nisu imale tu čast kao što su Egipat, Indonezija, Turska i Indija, uskoro najmnogoljudnija zemlja svijeta, u kojoj će se održati ovogodišnje izdanje Glavne skupštine MOO-a, čija bi kandidatura mogla biti vrlo zanimljiva.

A posebno zanimljivom, rekli bismo i neobičnom, čini se moguća zajednička kandidatura Njemačke i Izraela, koji tako žele obilježiti 100 godina od takozvanih Hitlerovih Olimpijskih igara održanih 1936. godine u Berlinu.

Inače, generalnu probu za takav organizacijski pothvat Katar će imati 2030., kada će ugostiti Azijske igre, multisportsko natjecanje kojem je već bio domaćin i to 2006. godine.

S obzirom na iznimno visoke ljetne temperature, i Olimpijske igre bi se, kao i nogometni Mundijal, trebale maknuti iz ljetnog termina i održati u jesen. No, to ne bi bilo prvi put u povijesti olimpijskog pokreta. Naime, Igre održane u Tokiju 1964. počele su u listopadu, a Igre u Seulu (1988.) i Sydneyju (2000.) počele su sredinom rujna.

Katar se mora mijenjati

No, već sad je jasno da bi se ta kandidatura susrela s puno većim izazovom no što ga je, u tada korumpiranoj Fifi, imala ona za domaćina nogometnog SP-a. Jer, olimpijska se obitelj puno više zalaže za prava LGBT zajednice od Fife i vjerojatno će izraziti puno dublju rezerviranost o zemlji u kojoj je kriminalizirano biti homoseksualac.

A sve to doći će na stol predsjednice MOO-ove Komisije za dodjeljivanje domaćinstva Olimpijskih igara, koja je na nogometnom Svjetskom prvenstvu bila gošća Olimpijskog odbora Katara. Svjesna svoje odgovornosti i osjetljivosti dužnosti koju je preuzela, Kolinda Grabar-Kitarović mudro izbjegava temu katarske kandidature za domaćina Igara.

Ono što nije u nadležnosti hrvatske članice MOO-a jest proces izbora domaćina Zimskih olimpijskih igra 2030. godine, no i u toj je komisiji jedan Hrvat. A to je 60-godišnji član MOO-a Neven Ivan Ilić Alvarez, čileanski Hrvat rođen u Antofagasti, gdje je nedavno hrvatsku zajednicu posjetio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović.