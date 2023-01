Franka je s 18 najbolja Hrvatica u sve popularnijem sportu: Nadam se da ću ići na Igre u L.A.

Franka Vidović (18), najbolja hrvatska igračica skvoša, od siječnja ove godine i službeno je postala broj jedan na europskoj rang-ljestvici djevojaka do 19 godina. Zasluga je to njezinih trenera Vedrana Švonje i Vedrana Režića, predsjednika Saveza. Ove godine Franka je donijela i jednu veliku odluku. Odlazi na studij u Ameriku gdje će nastaviti trenirati i igrati.

>> PREOKRET U DINAMU Pogledajte ljude koji brane Mamića: 'Zdravko je istjeran, to su policijske metode'

Volim gledati NBA utakmice

– Odlučila sam studirati kombinaciju filozofije, politike i ekonomije na Sveučilištu Pennsylvania. Kontaktirali su me prije dvije godine i pristala sam. Jedini uvjet da mi plate školarinu je da igram za njihovu ekipu, što nije problem. Tamo se moram pojaviti 19. kolovoza. SAD trenutačno najviše ulaže u promociju skvoša. Bila sam na treningu na tom sveučilištu i imaju vrhunske uvjete za skvoš. Izgradili su novi skvoš-centar gdje će se igrati US Open. Bit ću smještena u kampusu i vjerujem da ću tamo biti sve vrijeme studiranja. Samo je pitanje koga ću dobiti za cimerice. Engleski dobro znam tako da ću se brzo snaći. Nadam se da će biti vremena za odlazak na neke NBA utakmice. Kada sam zadnji put bila u Americi, gledala sam uživo susret New York – New Orleans. Volim gledati i nogomet. Gledala sam baš svaku utakmicu na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Kataru. Svaka čast našim "vatrenima", čestitke za broncu.

Na zadnja dva turnira osvojili ste prva mjesta...

– Bila sam prva na prvenstvu Balkana u Ljubljani. Konkurencija je bila prilično dobra, pogotovo je bilo teško u finalu protiv Slovenke. Nisam bila u svojoj najboljoj formi, ali uspjela sam izvući pobjedu. Tjedan nakon te pobjede uslijedila je nova, na turniru u Švicarskoj. Trebala sam ići na još nekoliko turnira, ali spriječila me jedna stara ozljeda. Ništa strašno, samo moram malo mirovati. Žao mi je jedino zbog turnira u Birminghamu koji sam propustila jer riječ je o jednom od najjačih juniorskih turnira u Europi – govori Franka.

Koji su glavni ciljevi u ovoj godini?

– To je sigurno nastup na juniorskom Europskom prvenstvu te seniorsko ekipno prvenstvo. Juniorski EP je u Zürichu, a ekipni EP je u Gibraltaru. Htjela bih zadnju juniorsku sezonu završiti među prvih pet na Europskom prvenstvu. Medalja? I to je moguće, zašto ne? Na zadnjem juniorskom EP-u bila sam deveta. Nisam imala sreće sa ždrijebom. Što se tiče nastupa na ekipnom EP-u, imamo mladu reprezentaciju, pogotovo ženski dio. Lani nam je prosjek bio 16 godina. Na zadnjem EP-u ispali smo u četvrtfinalu. Dečki su lani bili četvrti i mogli bi do medalje – istaknula je Franka.

Mogao bi skvoš biti dio programa na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine?

– To bi bio san snova. Izgledi su jako dobri jer je skvoš u Americi jako popularan. Što se tiče mog iskustva na svjetskoj sceni, igrala sam neke manje profi turnire. Osvajala sam postolja. Nešto sam uspjela i zaraditi. Inače, najbolji igrači skvoša, oni koji su među dvadeset najboljih u svijetu, mogu lijepo živjeti od zarada s turnira. Za prvo mjesto na nekom jačem turniru može se dobiti oko 17.000 dolara – naglasila je Franka.

Kakva je situacija s opremom?

– Dobra, pogotovo kada me sponzorirala tvrtka Oliver. Imala sam dovoljan broj reketa, tenisica. No, kako sad odlazim u Ameriku, morat ću se sama snalaziti – dodala je Franka.

Za pola sata ode 100 kalorija

Skvošom ste se počeli baviti slučajno?

– Mama mog prijatelja tražila je za sebe nekakvu teretanu u blizini. Onda je vidjela da se na Zavrtnici igra skvoš. Tako je pozvala sina i mene da probamo taj novi sport. Nama se to jako dopalo i, evo, ostali smo. Za skvoš kažu da je najzdraviji sport na svijetu. Tu se puno kreće, sport je izuzetno brz. Nema praznog hoda. Za pola sata izgubi se više od 100 kalorija. Negdje sam pročitala da se više kilometara istrči u 45 minuta igranja skvoša nego u dva sata igranja tenisa. Ako se svi igrači drže pravila, onda nema ozljeda. No zna se dogoditi slučajan udarac reketom, ponekad te i loptica pogodi, a kako je gumena, to zna jako boljeti i masnice znaju dugo ostati. No nije to najgora stvar na svijetu - zaključila je.