NOVI TERMIN

Kiša stvorila dodatne probleme, pomaknut derbi Rijeke i Osijeka, evo kad će se igrati

Utakmica između Rijeke i Sparte Prag u Konferencijskoj ligi prekinuta zbog kiše
Nel Pavletic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
24.10.2025.
u 12:11

Zbog novog termina utakmice Rijeke i Osijeka pomaknut je i početak utakmice Vukovar - Dinamo koja se također igra u ponedjeljak

Korijen problema leži u europskim obvezama Rijeke. Njihov dvoboj Konferencijske lige protiv Sparte Prag prekinut je zbog obilne kiše, što je stvorilo logističke poteškoće. Prema pravilima, igračima se mora osigurati minimalni odmor između utakmica, a prvotni nedjeljni termin derbija protiv Osijeka to ne bi omogućio. Za Riječane praktički ne bi bilo odmora, što je natjeralo vodstvo lige na hitnu reakciju kako bi se sačuvala regularnost natjecanja i zdravlje igrača.

Nakon usklađivanja, derbi 11. kola SuperSport HNL-a prebačen je na početak radnog tjedna. Utakmica između Rijeke i Osijeka tako će se odigrati u ponedjeljak s početkom u 16:30 sati na stadionu Rujevica. Ovaj termin osigurava Riječanima prijeko potreban dan odmora više nakon europskog iskušenja, dok ljubiteljima nogometa nudi pravu poslasticu za kraj produženog nogometnog vikenda. Odluka je donesena u dogovoru s klubovima i nositeljem TV prava.

Pomicanje derbija s Rujevice pokrenulo je pravu lančanu reakciju. Kako bi se izbjeglo preklapanje i omogućio TV prijenos obje važne utakmice, došlo je i do promjene u rasporedu dvoboja između Vukovara i Dinama. Utakmica koja se igra u Vinkovcima na stadionu Cibalije prvotno je bila zakazana za ponedjeljak u 18:00 sati. Zbog nove situacije, njezin početak pomaknut je za sat vremena kasnije te će susret započeti u 19:00 sati.

Cjelokupna situacija utjecala je i na televizijski program. Kako bi gledatelji dobili potpun pregled kola, popularna emisija "Studio HNL" također je prebačena na ponedjeljak. Da je ostala u starom terminu, bila bi "krnja" jer bi analizirala samo tri odigrana ogleda. Ovako će se cjelokupni program, uključujući prijenose i analizu, emitirati na kanalu MAXSport 1 u ponedjeljak, 27. listopada, stvarajući pravi maraton posvećen domaćem nogometu za sve navijače.
Ključne riječi
HNL Osijek Rijeka

