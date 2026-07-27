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IDE NA ZASLUŽENI ODMOR

Umirovio se sjajni Slovenac koji je sudio finale SP-a: Pamtit će ga i po skandalu sa srpskom starletom

FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina
Foto: Lee Smith/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
27.07.2026.
u 10:02
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Za vrijeme trajanja Mundijala zaradio je status "seks-simbola", a mnogi još pamte njegovu uključenost u skandal sa srpskom starletom Tijanom Ajfon 2020

Nekoliko dana nakon što je vodio najveću utakmicu u svijetu nogometa, finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine, Slavko Vinčić oprostio se od aktivnog suđenja. 46-godišnji Slovernac odlazi u zasluženu mirovinu. 

U karijeri je vodio još nekoliko velikih finala, poput završnice Europske lige 2022. između Eintracht Frankfurta i Rangersa kao i finale Lige prvaka 2024. između Real Madrida i Borussije Dortmund. Na netom završenom Svjetskom prvenstvu vodio je dvije utakmice u grupnoj fazi, šesnaestinu finala između Meksika i Ekvadora te finale. 

Za vrijeme trajanja Mundijala zaradio je status "seks-simbola", a mnogi još pamte njegovu uključenost u skandal sa srpskom starletom Tijanom Ajfon 2020. Ona je bila sumnjičena za poticanje na prostituciju, a u akciji policije uhićeno je više desetaka osoba. U medijima se pojavila informacija kako je policija zaplijenila kokain, pištolje i više od deset tisuća eura. 

Vinčić je ispitan kao svjedook te je pušten nakon što je rekao kako ne poznaje ostale uhićene osobe. Ove godine dobitnik je i sedme nagrade Giulio Campanati koja se dodijeljuje najboljim sucima Svjetskih i Europskih prvenstava. Prije njega osvajali su ju Nicola Rizzoli (dva put), Bjorn Kuipers, François Letexier, Daniele Orsato i Nestor Pitana.
Ključne riječi
mirovina sudac Slavko Vinčić

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