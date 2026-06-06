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ORAO, JAGUAR I LOS

Evo tko su Clutch, Zayu i Maple, maskote Svjetskog prvenstva

FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Semi Final - Bolivia v Suriname
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
06.06.2026.
u 14:00

Praksa predstavljanja maskota na Svjetskim prvenstvima započela je 1966. godine u Engleskoj kada je predstavljen lav Willie.

Maskote Svjetskoga nogometnoga prvenstva 2026. godine u SAD, Meksiku i Kanadi bit će orao Clutch, jaguar Zayu i los Maple.

Clutch je orao, nosi plavi dres američke reprezentacije i simbolizira hrabrost, vodstvo i jedinstvo, djelujući kao vezni igrač. Zayu je jaguar, nosi tradicionalnu zelenu boju meksičke vrste i napadač je. Inspiriran važnošću životinje za drevne civilizacije, simbolizira snagu, okretnost i kulturni ponos. Maple je los, pojavljuje se u crvenoj boji i predstavlja kreativnost i otpornost. On je vratar i inspiriran je javorovim listom, nacionalnim simbolom Kanade.

Praksa predstavljanja maskota na Svjetskim prvenstvima započela je 1966. godine u Engleskoj kada je predstavljen lav Willie.

Od 1970. do 1978. godine, maskote SP-a bili su dječaci - njih četvorica. U Meksiku je maskota bio dječak Juanito prepoznatljiv po velikom sombreru na glavi. Četiri godine kasnije u Njemačkoj maskote su bili dječaci Tip i Tap. Jedan je na dresu imao natpis WM za svjetsko prvenstvo, a drugi 1974.

Posljednji ljudski lik na maskotama svjetskih prvenstava bio je Gauchito u Argentini 1978. godine. Obučen u dres reprezentacije Argentine, Gauchito je imao maramu oko vrata i bič u desnoj ruci poput pravih južnoameričkih kauboja.

U Španjolskoj 1982. godine maskota je bio Naranjito (naranča), tipično španjolsko voće. Četiri godine kasnije u Meksiku maskota je bila ljuta paprika ‘Pique‘ koja nosi brkove i sombrero.

U Italiji 1990. godine pojavio se posve nov pristup maskotama. ‘Ciao‘ je bio sastavljen od geometrijskih likova u obliku nogometaša i u bojama talijanske zastave. Umjesto glave imao je loptu.

World Cup u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. obilježio je pas Striker, najčešći ljubimac u Americi, koji je nosio majicu u bojama zastave SAD-a s natpisom "USA 94".

Francuska se odlučila za maskotu pijetla, jednog od simbola Francuske. Footix je bio plave boje, kao i francuski dresovi. Ime je izvedeno iz riječi "football" i nastavka "ix" iz popularnog stripa o Asterixu.

Futurističke maskote Ato (trener), Nik (plavi igrač) i Kaz (ljubičasti igrač) spustile su se iz Atmozone na našu planetu kako bi bili službene maskote SP-a u Japanu i Južnoj Koreji 2002. godine. Likovi su nastali kompjuterskom animacijom i nikome nije bilo jasno što likovi simboliziraju.

Nijemci su se 2006. odlučili za njih netipičnog lava Golea i loptu koja govori - Pille. Maskota lava izazvala je brojne kontroverze zbog toga što nije imala hlače, kao i zbog činjenice da se ova životinja više povezuje s Engleskom i Nizozemskom nego Njemačkom. Kompanija NCIC koja je licencirala Golea, proglasila je stečaj u svibnju 2006. godine.

Leopard Zakumi bio je službena maskota SP-a u Južnoj Africi 2010. godine. Za SP-a u Brazilu maskota je pasanac Fuleco. Riječ je o sisavcu koji je ugrožena brazilska endemska vrsta.

U Rusiji 2018. smo gledali Zabivaku - vuka sa sportskim naočalama i dresom u bojama ruske zastave, a na posljednjem World Cupu maskota je bio La‘eeb, super-vješt igrač u obliku kefije, tradicionalnog pokrivala za glavu koje nose muškarci iz dijelova Bliskog istoka.

MASKOTE:
Engleska 1966 - World Cup Willie
Meksiko 1970 - Juanito
Njemačka 1974 - Tip in Tap
Argentina 1978 - Gauchito
Španjolska 1982: Narajito
Meksiko 1986: Pique
Italija 1990: Ciao
SAD 1994: Striker
Francuska 1998: Footix
Japan i Južna Koreja 2002: Ato, Kaz i Nik
Njemačka 2006: Goleo i Pillie
Južna Afrika 2010: Zakumi 
Brazil 2014: Fuleco
Rusija 2018: Zabavika
Katar 2022: La'eeb
SAD, Meksiko, Kanada 2026: Clutch, Zayu, Maple
Ključne riječi
SP 2026. maskote

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
14:16 06.06.2026.

Mene zanima dali je koja maskota binarna jer nas to jedino vodi u svjetlu budučnost

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