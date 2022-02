Kako je Nadal pomogao Đokoviću: Srbin se vraća na prvo mjesto ATP ljestvice

I nad kraljem ima kralj, Rafael Nadal dokazao je u Acapulcu da je bolji i od najboljega, pobijedio je novoustoličenog broja jedan Danila Medvjedeva sa 6:3, 6:3 i ušao u finale ATP 500 turnira tenisača u tom gradu. A za trofej će se boriti protiv Britanca Camerona Norriea, koji je u poluzavršnici izbacio trećeg nositelja Stefanosa Tsitsipasa sa 6:4, 6:4.

Novak se vraća na vrh

Pobjednik Australian Opena (i tada je u finalu bio bolji od Medvjedeva) krenuo je sjajno u ovaj meč i stigao do breaka već u četvrtom gemu. U drugom setu je do prednosti stigao još ranije, ali je u četvrtom te posebno u šestom gemu bio na velikim iskušenjima. U ta je dva gema spasio čak 11 prilika za obrat, Medvjedev nije iskoristio priliku da se vrati u meč i potom je posustao.

Medvjedevu će se prijestolje i inače prilično klimati jer prema sadašnjem stanju stvari Novak Đoković bi se vratio na prvo mjesto već nakon dva tjedna, 14. ožujka. Rus, naime, neće nastupiti na ATP turniru u Marseilleu, izgubit će 250 bodova, a kako je njegova prednost mala, to će ga stajati pozicije broja jedan, a Novaku će to biti 362. tjedan na vrhu ATP liste.

No, i to će biti kratkog vijeka jer ako će Novak propustiti američku turneju (Indian Wells i Miami), a svi su izgledi da hoće (jer nije cijepljen), Medvjedev će se bez većih napora vratiti na prvu poziciju. Uglavnom teniski svijet ulazi u razdoblje poprilične nestabilnosti, barem kada je vrh u pitanju. A što se 35-godišnjeg Nadala tiče, u sezonu je ušao s 14 uzastopnih pobjeda (to mu je najbolji ulazak u karijeri), dva je puta u mjesec dana pobijedio Medvjedeva i čini se nezaustavljivim. Ako osvoji turnir u Meksiku, bit će četvrti na svijetu, preskočit će Tsitsipasa, ali kako su razlike male, do Roland Garrosa bi se i on mogao umiješati u borbu za vrh.

- Odigrao sam nekoliko sjajnih udaraca na break-loptama. Danil je u drugom setu zaigrao iznimno agresivno, pokušavao je skraćenim loptama, vinerima...

Bio je to težak set, ali imao sam sreće dobiti ga jer je on zbilja imao puno prilika - priznao je Nadal ne želeći uspoređivati ovaj meč s onim iz Melbournea.

- Svaki susret je drugačiji, uvjeti su drugačiji i sve se mijenja. S Medvjedevom je uvijek teško igrati, ali poslužio me servis, najbolje dosad na ovom turniru, a radio sam i malo pogrešaka. Taktički sam odigrao jako dobro - napomenuo je Rafa te se potom osvrnuo na svoj sjajan ulazak u sezonu:

- Nakon svega u Australiji, doći ovdje i prilagoditi se drugačijim uvjetima, zadržati usredotočenost i entuzijazam nakon velikog uspjeha, to znači da sam i mentalno na visokoj razini i nadam se da će tako i ostati. Pobijedio sam broja jedan i to na njegovoj podlozi (beton - op. a.) ne gubeći mirnoću niti u jednom trenutku. S time moram biti zadovoljan - zaključio je Nadal koji se u nedjelju bori za 91. trofej u karijeri.

Poraz Mektića i Pavića

A u finalu ATP 500 turnira tenisača u Dubaiju, Nikola Mektić i Mate Pavić nisu uspjeli doći do svog jubilarnog 10. zajedničkog naslova, prvog u ovoj godini. U tijesnom finalu poraženi su od Nijemca Tima Puetza i Novozelanđanina Michaela Venusa sa 3:6, 7:6 (5), 14:16, nakon gotovo dvosatne velike borbe. Nikola i Mate propustili su u trećem setu tri meč-lopte, a potom su suparnici iskoristili četvrtu meč-loptu za veliki uspjeh, trofej i razdiobu novčane nagrade u iznosu od 171.670 američkih dolara. Naš dvojac morat će se zadovoljiti s 91.560 USD. Pobjednici su osvojili po 500, a poraženi po 300 bodova za ATP listu. Pavić i Mektić ostaju na prvom i drugom mjestu u poretku igrača parova.