Ragbi

Kakav ludi preokret Zagreba, gubili minus 18 i na kraju pobijedili

Autor
Damir Mrvec
30.11.2025.
u 21:04

Ludo je bilo 5. kolo hrvatskog ragbijaškog prvenstva, koje je i ovaj vikend potvrdilo da je neizvjesnio kao što godinama nije bilo. Pobjede su ostvarili Sinj i Zagreb, ali obje su poražene momčadi osvojile bonus bod

Posebno je za pamćenje bio Zagrebov trijumf na svom terenu protiv Nade. Naime, Splićani su polaganjem Antića i pretvaranjem Plazibata u 10. minuti poveli 7-0, Šoić je u 17. iz kaznenog udarca smanjio na 7-3, da bi Nada u drugom dijelu zgodicima Đereka u 46. i Dele u 58., uz oba pretvaranja Plazibata, otišla na 21-3. I uslijedio je ludi preokret zagrebaša u zadnjih desetak minuta!

Šoić je u 70. zabio, a Vranešević pretvorio za 10-21, Potom je Niko Vranešević i položio i pretvorio u 71. minuti za 17-21, a u 73. je Jeleč zabio i Vranešević još jedanput uspješno pretvorio za sjajnu pobjedu 24-21! Za delirij svojih vjernih navijača!

U Makarskoj je, pak, prvak Sinj teško izborio pobjedu 34-32 (13-17). Za Sinjane su zgoditke postigli Toni Miloš dva i Ivica Jukić, dok je precizni Nikola Pavlović sakupio 19 poena pogodivši pet kaznenih udaraca i dva pretvaranja. 

Makarani, povratnici u prvoligaško društvo, još su jedanput bili jako blizu pobjedi, postigli su dva polaganja više nego Sinjani, ali presudili su Pavlovićevi udarci nogom.

Altamirano i Marjančević postigli su po dva polaganja, Svaguša jedno, no od tih pet, pretvorili su samo dva, i to Jackson i Xakwana, koji je dodao i jedan kazneni udarac.

Sve su momčadi odigrale po četiri susreta, a na ljestvici vodi Sinj s 13 bodova, Mladost ima 12, Zagreb 10, Nada 9, a Makarska 2. Do zimske stanke igraju se još dva kola.
