Jokić odao počast Draženu nakon što je poveo u NBA finalu: Otvorio je vrata svim europskim igračima

Denver Nuggets su u prvoj utakmici NBA finalu na svom terenu nadigrali Miami Heat sa 104-93 Do prve pobjede u seriji predvodio ih je Nikola Jokić koji je utakmicu završio s triple-double učinkom od 27 poena, 10 skokova i 14 asistencija.Druga utakmica serije na rasporedu je u nedjelju i igra se opet u Denveru. Jamal Murray ubacio je 26 koševa i upisao 10 asistencija za Nuggetse, Michael Porter Jr. dodao je 14 koševa i 13 skokova, a Aaron Gordon imao je 16 koševa.

- Trenutno je najvažnije dobiti utakmicu, a ja pokušavam dobiti utakmicu na sve moguće načine - rekao je Jokić nakon utakmice.

Denver, prvi nositelj Zapadne konferencije, imao je šut iz igre 59,5 posto u prvom poluvremenu i 50,6 posto u cijeloj utakmici. Bam Adebayo skupio je 26 poena i 13 skokova za Heat, ali Jimmy Butler je ostao na 13 poena uz šut 6-od-14. Gabe Vincent ubacio je 19 koševa, dok je Haywood Highsmith dodao 18 za Heat, koji je u prvom poluvremenu ubacio 37,5 posto, a u cijeloj utakmici imao šut iz igre 40,6 posto. Nuggetsi su stigli do svog prvog dvoznamenkastog vodstva 32-22 tricom Murraya deset i pol minuita prije kraja prvog poluvremena, a na poluvremenu su vodili 59-42.

Denver je imao prednost od najmanje 20 koševa (81-60) dvije minute prije kraja treće četvrtine, a u zadnju dionicu utakmice ušli su s prednošću 84-63. Heat je zadnju četvrtinu otvorio serijom od 11-0 da bi došao unutar 84-74 s nešto manje od deset minuta do kraja. No, Nuggetsi su ponovno preuzeli kontrolu, poveli 90-74 sedam minuta do kraja nakon polaganja Jokića i već tu zaključili pobjedu. Miami je imao 2 od 2 s linije slobodnih bacanja, što je rekord NBA finala za najmanji broj pokušaja slobodnih bacanja u doigravanju.

Inače, najbolji igrač Denvera Nikola Jokić poslije utakmice gostovao je u podcastu Inside The NBA i pričao je o svojim košarkaškim uzorima. Također je spomenuo legendarnog Dražena Petrovića čija se 30. obljetnica smrti obilježava 7. lipnja.

- Nisam puno pratio NBA dok sam bio u Srbiji. Dražen Petrović i Vlade Divac bili su među prvim košarkašima koji su došli u Europu. Oni su otvorili vrata za ostale europske igrače, posebno one iz Jugoslavije. Stalno dobivam poruke. Čujem da ljudi organizirano gledaju utakmice usred noći, pa sada je u Srbiji četiri ujutro. To pokazuje da vole vidjeti sunarodnjaka koji igra na visokoj razini - rekao je sjajni Nikola.