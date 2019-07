Jeste li čuli što je Đoković opsovao publici? Objasnio je kako se borio protiv zvižduka

Nakon povijesnog i jednog od najneizvjesnijeg finala u povijesti Wimbledona u kojem je Novak Đoković slavio nad Rogerom Federerom i tako stigao do svog 16 Grand Slam naslova te pete pobjede u All England Clubu.

Iako se većinu susreta činilo kako će Federer na kraju slaviti (manje je griješio), Đoković je pokazao kako je jači i od statistike. Nije statistika jedino što nije išlo u korist Srbina. Naime, tijekom meča Đoković se žalio i na suđenje (zaradio opomenu zbog udaranja mikrofona), Federerove provjere poena, ali posebno je loše Novaku sjelo ponašanje engleske publike koja nije skrivala svoje simpatije prema Švicarcu prateći Srbinove osvojene poene zvižducima.

U jednom trenutku Đoković je odlučio izbaciti frustracije iz sebe te je opsovao što se moglo čuti i putem prijenosa.

"J**o vam pas mater", glasno se zaderao Đoković, a kasnije je u razgovoru s medijima objasnio što mu je sve prolazilo mislima dok se nalazio na terenu.

''Jedino što možete u tim trenucima je ignorirati to što se događa oko vas, to što čujete. To je vrlo teško, ali nemate drugog izbora. Kad bi oni vikali 'Roger', ja bih čuo 'Novak'. Znam da zvuči pomalo ludo, ali volim to raditi. Tako se pokušavam uvjeriti da je to ono što viču'', rekao je Novak pa dodao:

''Teško je ignorirati. Atmosfera je strašna, buka je nevjerojatna, pogotovo u trenucima kad se meč lomi. Publika je na nogama. Naravno, ako je na vašoj strani većina gledatelja, onda vam to daje motivaciju, snagu i energiju. Kad sve to nemate, onda snagu morate pronaći u sebi. Valjda je to tako'', pokušao je 'opravdati' Novak svoje riječi na terenu te dodao kako si je prije susreta dao obećanje.

"Obećao sam si da ću ostati smiren na terenu jer sam znao kakva će atmosfera biti. Roger je igrao dobro, ali ja sam već sve te scenarije imao zamišljene u glavi, sve sam vizualizirao'', zaključio je Đoković, pobjednik Wimbledona.

