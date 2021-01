Jedna od najvećih bizarnosti: Prošli krug bez pobjede, s minusom od 45 pogodaka

Jedna je od najvećih bizarnosti Svjetskog prvenstva u Egiptu, na kojem prvi put igraju 32 reprezentacije, da je jedna selekcija izborila drugi krug bez ijedne pobjede. Barem ne na parketu. I ta reprezentacija ušla je u drugi krug s minusom od 45 primljenih pogodaka. Riječ je o Urugvaju, debitantu na SP-u koji ide dalje samo zahvaljujući tome što su mu bez borbe pripisani bodovi iz susreta sa Zelenortskim Otocima. Naime, ta afrička reprezentacija došla je na SP sa samo 11 igrača, a kada su se još dvojica zarazila koronavirusom, više nisu mogli igrati jer pravila kažu da se može igrati s najmanje deset igrača u reprezentaciji. I tako je Urugvaj, ni kriv ni dužan, ušao u drugi krug. Inače, njegova je realnost je President kup i vjerojatno posljednje, 32. mjesto na SP-u.

Jedan izbornik - dva sastava

Urugvaj je zemlja u kojoj je rukomet jedan od nebitnih sportova. Igra ga samo oko 2000 igrača. Jasno, popularniji je ondje rukomet na pijesku. Tako su Urugvajci igrali na Svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku 2008. kada je domaćin bio španjolski grad Cadiz. Bili su posljednji u skupini, sa svih pet poraza. Između ostalih, izgubili su tada i od Hrvatske s 0:2 – 8:20, 10:22). Potom su igrali na Svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku 2012. u Omanu. Rezultat je bio isti – pet poraza, među kojima ponovno i onaj od Hrvatske. Ali, već su dvije godine četvrti u skupini, s dvije pobjede. Napreduju i trebala im je samo jedna pobjeda za ulazak u drugi krug. Igrali su i na SP-u u Budimpešti 2016. godine te u skupini postigli jednu pobjedu, uz četiri poraza. Uz ostalo, tada su i Hrvatsku namučili jer je pobijedila tek tzv. raspucavanjem (1:2). I na kraju, najbolji rezultat postigli su na posljednjem SP-u, u ruskom gradu Kazanju 2018. U skupini su bili drugi, iza Hrvatske. Opet smo ih pobijedili nakon raspucavanja (2:1). Ušli su u drugi krug, gdje su izgubili dvije utakmice i pobijedili Vijetnam. Nedovoljno za plasman u četvrtfinale.

Što se tiče rukometa u dvorani, bili su jednom drugi i jednom treći na Južnoameričkom prvenstvu. Sada će se moći pohvaliti da su među 24 najbolje svjetske rukometne reprezentacije. Zanimljivo je da je Jorge Luis Botejera izbornik reprezentacije od 1987. I nije izbornik samo muške reprezentacije, nego i ženske, s kojom je izborio nastup na Svjetskom prvenstvu koje će se ove godine u prosincu održati u Španjolskoj.

Još je jedna reprezentacija izborila drugi krug, a uopće nije ni trebala nastupiti na Svjetskom prvenstvu. Riječ je o Švicarskoj koja je došla u Egipat kao zamjena za reprezentaciju SAD-a. I ta zamjena pokazala se jako dobrom. U skupini prvog kruga Švicarska je izbacila Austriju, a od Francuske izgubila samo s pogotkom razlike. U prvoj utakmici drugog kruga iznenadila je i Island i sada se čak nada da bi mogla do trećeg mjesta u skupini. Za reprezentaciju koja se okupila dan prije odlaska na SP u Egipat to su veliki rezultati.

Inače, Švicarska je imala zapaženih rezultata na SP-ima. Ovo joj je deseti nastup, a najbolji rezultat postigla je 1993. u Švedskoj osvojivši četvrto mjesto. U susretu za broncu izgubila je tada od Švedske. Bilo je to vrijeme sjajnog igrača Baumgartnera. Dvije godine kasnije, na SP-u na Islandu bila je peta. U četvrtfinalu zaustavila ju je Francuska, budući svjetski prvak. To je Švicarskoj bilo i posljednje pojavljivanje na SP-u. A posljednji je put na velikoj sceni bila sudjelujući na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. godine. Svi i danas pamte prvu utakmicu Hrvatske upravo protiv Švicarske. Dugo su Švicarci vodili protiv naših, a na kraju je Hrvatska pobijedila samo s pogotkom prednosti.

Sagosen stiže Lazarova?

Današnju reprezentaciju predvodi Andy Schmid, jedan od najboljih igrača RB Löwena i njemačke lige. Iz najjače europske lige još im dolaze Rubin (Wetzlar), Rothlisberger (Stuttgart) i Milošević (Leipzig). Imaju i jednog igrača iz francuskog kluba Chamberyja – vratara Portnera, sina nekadašnjeg sjajnog igrača, pokojnog Zlatka Portnera. Ostali igraju u švicarskoj ligi.

U prvom krugu postignuto je 2625 golova, a Mađarska ih je postigla najviše – 107. Iza nje slijedi Slovenija sa 105, treća je Danska sa 104 gola u tri utakmice. Najbolji strijelac turnira trenutačno je Norvežanin Sander Sagosen koji je u četiri utakmice, računajući i prvu utakmicu drugog kruga, zabio 36 pogodaka, a želja mu je srušiti rekord makedonskog rukometaša Kirila Lazarova iz 2009. koji je na Svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj postigao čak 92 pogotka. Ako Norveška ode do kraja, Sagosen će ukupno odigrati devet utakmica, pa mu preostaje još pet utakmica da dostigne 92 gola na jednom prvenstvu. To bi značilo da bi u sljedećih pet utakmica trebao imati prosjek od 11 pogodaka po susretu. Po svemu sudeći to će ipak biti teško dostižno jer Norveška u skupini drugog kruga igra s Alžirom i Islandom, a potom slijede superjake utakmice od četvrtfinala nadalje.

