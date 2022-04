Je li se Sergej Jakirović zamjerio Dinamu? Evo što smeta čelnicima Maksimira

Poraz od Hajduka, ozbiljno kompromitirana pozicija u borbi za naslov, ali prije svega loša i neuvjerljiva igra, sve je to kumovalo novom potresu u Dinamu. Željko Kopić više nije trener Dinama, koliko znamo neće ostati ni sportski direktor, a ulogu privremenog trenera preuzet će Ante Čačić, bivši izbornik i bivši trener Dinama koji je s plavima u sezoni 2011./12. osvojio dvostruku krunu i uspješno prošao kvalifikacije za Ligu prvaka.

Željko Kopić oprostio se od Dinama, možemo o njemu sad pisati kritički jer igra plavih doista nije bila dobra, protiv Hajduka je u tri utakmice osvojio samo bod, a plavi nisu postigli niti jedan pogodak. No, isto tako treba reći da je Kopić uskočio kao privremeno rješenje kada je otišao Krznar, nakon ispadanja iz kupa od Rijeke u Maksimiru. Pobijedio je s plavima West Ham i izborio prolazak skupine Europske lige, u nokaut-fazi pobijedio je i Sevillu. K tome, ostavio je Dinamo na prvom mjestu na ljestvici, s dva boda više od Osijeka i u pet posljednjih kola plavi su i dalje prvi favorit za naslov.

Kopić zahvalio

– Ovim putem želim zahvaliti Upravi kluba, igračima, stručnom stožeru, trenerima i svim zaposlenicima kluba na uspješnoj i kvalitetnoj suradnji koju smo imali zadnje dvije godine. Od prvog dana, kada sam postao direktor Nogometne škole, te poslije sportski direktor i trener prve momčadi želio sam da klub napreduje i nadam se da sam u jednom dijelu to i ostvario. Klubu želim uspješan kraj sezone i – ono najvažnije – osvajanje naslova prvaka – rekao je za službene klupske stranice Željko Kopić nakon što je dobio "pakrački dekret" i nakon što je ta informacija i službeno potvrđena.

Od jutra se nagađalo da Kopić neće "preživjeti", da će ga smijeniti, a nakon što je stigla potvrda krenulo se u traženje novog trenera. I tu je bilo svakojakih kombinacija dok Dinamo nije objavio kako će Ante Čačić biti novi trener. I to do kraja sezone, a onda će se očito vidjeti kako će plavi dalje.

U jednom trenutku najbolje je kao nasljednik Kopića kotirao Sergej Jakirović. Trener koji je sa Zrinjskim sedam kola prije kraja osigurao naslov BiH prvaka i prije je bio u kontaktu s čelnicima Dinama, družio se s braćom Mamić i po njegovim izjavama dalo se naslutiti da je jako blizu plavima. Bio je u kombinacijama i ove zime jer Kopić je bio privremeno rješenje, ali ostao je u Zrinjskom da bi završio posao. I sad kad je sedam kola prije kraja osigurao naslov BiH prvaka očekivalo se da će odmah krenuti prema Zagrebu nakon Kopićeve smjene, no on je otišao put Sarajeva gdje Zrinjski igra protiv Željezničara.

U kombinacijama za privremeno rješenje bio je i Damir Krznar, bivši trener prve i aktualni trener druge momčadi plavih, on se navodno nije želio vratiti na klupu prve momčadi, što je i logično. Isto tako, spominjao se i Tomislav Rukavina, a na kraju je privremeni posao dobio Ante Čačić.

I on je nerijetko bio osporavan, ali to je slučaj s gotovo svima koji su sjeli na klupu Dinama, a plavima je trebalo hitno rješenje za ovih pet utakmica do kraja prvenstva i u kojima je Dinamu imperativ obraniti naslov prvaka. I nije to nemoguća misija, Dinamo ima u tih pet utakmica tri gostovanja, kod Gorice, Lokomotive i Šibenika te dva domaća derbija, s Osijekom i Hajdukom. I u tim derbijima čak mu je dovoljno uzeti samo po bod, u slučaju da pobijedi u tri ostale utakmice. Čačić samo mora posložiti glave plavim igračima, a on ima iskustva iako je zadnje radio u egipatskom Pyramidsu do listopada 2020. godine.

E sad, ako je Čačić privremeni trener, pitanje je što će biti nakon toga. Što ako pod njim Dinamo bude sjajan, primjerice pobijedi u svih pet preostalih utakmica i suvereno na kraju bude prvak, zar će ga maknuti? To će ovisiti o volji čelnika, ali i njihovu dogovoru s Čačićem.

Je li se Jakirović zamjerio?

Ne ostane li Čačić, valja naći novog stratega. I tu se spominje Jakirović, no pitanje je li se zamjerio ljudima koji odlučuju o Dinamu zato što nije došao sad kad je plavima "gorjelo" i hoće li mu na ljeto ponuditi posao. Kad god je riječ o Dinamu, onda se spominje i Goran Tomić, aktualni trener Rijeke. I sad je on u tim kuloarskim shemama, već se i prije Kopićeve smjene govorilo o tome da će ga Tomić naslijediti i neće biti čudo ako se to dogodi jer još je kao trener Lokomotive stalno spominjan kad se govorilo o trenerskoj poziciji u Dinamu. A sad kao trener Rijeke ima priliku pomoći Dinamu u derbijima s Osijekom i Hajdukom.

U ovom trenutku Čačić je i logično rješenje, dobro zna odnose u Dinamu, a to je ipak najvažnije. Zna kako klub diše, kako se u Dinamu radi, dobro pozna odnose u klubu i ne treba mu vremena za prilagodbu i hvatanje konaca. K tome, nemojmo zaboraviti da je Hrvatska dok je bio izbornik igrala najljepši nogomet i samo mali korak dijelio ga je od prolaska preko Portugala u osmini finala Eura 2016. u Francuskoj, izgubio je tek s 1:0 u produžecima. No, bit će ovo još jedan zanimljiv period u Dinamu, kao i uvijek.

