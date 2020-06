Javila se majka Novaka Đokovića: Strašno je što rade mom sinu! Virus je i tako pri kraju

Nakon Srđana, oca najboljeg svjetskog tenisača Novaka Đokovića, svoje viđenje situacije nakon svega onoga što se dogodilo u Zadru, a zbog čega sada cijeli svijet priča o Hrvatskoj, dala je i majka Dijana.

- Svi se osjećamo dobro, pa i njih dvoje. To što je Novak pozitivan ne znači da je bolestan. On je mlad i zdrav čovjek pa to lakše podnosi. Uostalom, mislim da je ovaj virus pri kraju pa su ovo samo neki repovi korone koji nisu tako jaki kao na početku. Zato se oni i osjećaju dobro, kao i mi - poručila je za Blic Dijana, negativna na koronavirus.

- Mi smo se testirali jer smo bili tamo, ali smo negativni, kao i djeca, i ona su negativna. Svi se osjećamo dobro - dodala je otkrila što misli o napadima na svog sina koji stižu sa svih strana svijeta.

- Prestrašno je to što pišu, ali na to smo navikli. Kao da su jedva dočekali. Njima očigledno Novak smeta - smatra ona.

Podsjetimo, otac Srđan je u razgovoru za RTL rekao:

- Kako je došlo do zaraze? Vjerojatno jer je Dimitrov došao bolestan, tko zna odakle. Nije se testirao u Zadru, nego na nekom drugom mjestu. Mislim da to nije u redu, ali dobro, što da se radi. Nanio je veliku štetu Hrvatskoj, Srbiji i nama kao obitelji - kazao je.

