Izluđivao vatrene pa se šokirao zbog Modrićevog zahtjeva: 'Poslao je djelatnika HNS-a do mene, iznenadio sam se...'

Nakon raspleta u skupini C hrvatska nogometna reprezentacija više nema izgleda za plasman u osminu finala Eura i Vatreni su zaključili svoj put u Njemačkoj. Nažalost, samo dva boda osvojena protiv Albanije (2-2) i Italije (1-1) uz poraz od Španjolske (0-3) nisu bili dovoljni za plasman u osminu finala i Vatreni su na svom sedmom europskom prvenstvu treći put zapeli u skupini.

S druge strane, skupina Vatrenih iznjedrila je možda i najvećeg favorita turnira, Španjolsku, koja je sve tri utakmice pobijedila i s nevjerojatnom gol-razlikom 5:0 i devet bodova zauzela vrh grupe. Sjajna Španjolska sada se priprema za okršaj s debitantom Gruzijom u osmini finala, a ondje će joj glavne uzdanice biti mladi krilni napadači Lamine Yamal (16) i Nico Williams (21).

Soccer Football - Euro 2024 - Group B - Spain v Italy - Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Germany - June 20, 2024 Spain's Nico Williams REUTERS/Piroschka Van De Wouw Photo: Piroschka van de Wouw/REUTERS Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Obojica su oduševili svjetske medije, navijače, ali i protivničke igrače. Jedan od onih koji je impresioniranim njihovim kvalitetama je i hrvatski kapetan Luka Modrić, koji je nakon utakmice sa Španjolskom želio razmijeniti dres upravo s Williamsom. To je u razgovoru za Marcu otkrio sam igrač Athletica.

"Iznenadio sam se. Netko iz HNS-a mi je prišao i rekao mi da Modrić želi moj dres. Nisam to očekivao i odmah sam stao razmišljati što sam to učinio da me igrač poput Modrića prepozna i da zna tko sam. Prešao sam put od jednog ekstrema do drugog jako brzo. Bio sam ispunjen ponosom i želim nastaviti ovako raditi", ispričao je napadač Athletic Bilbaa.

VEZANI ČLANCI:

Inače, za Williamsa mnogi govore da je upravo on najbolji igrač grupne faze Eura. "Ne bih rekao. Imam još puno toga za pokazati, dug je put do naslova. Sve što je o meni izrečeno je jako dobro, ali nisam još rekao svoje. Imam puno toga za pokazati, ne smatram se najboljim", skromno je ipak podvukao sjajni mladi Španjolac.

FOTO Ovo su najbolji memovi o ovogodišnjem Euru: Ima ih puno o Hrvatskoj i Modriću, a neki bi vas mogli razljutiti