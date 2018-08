Izbornik nije zvao “Modrića” pa ga smijenili

Hrvatsku žensku šahovsku reprezentaciju od 24. rujna do 6. listopada čeka nastup na Šahovkoj olimpijadi kojoj će domaćin biti gruzijski grad Batumi. No, pitanje je u kakvoj će postavi igrati naša reprezentacija jer su neke šahistice u međuvremenu odustale. Sve je počelo kada je Izvršni odbor Hrvatskog šahovskog saveza smijenio izbornika Ervina Sindika. Razlog je smjenjivanja što u reprezentaciju nije uvrstio Valentinu Golubenko. Nakon što nije uvrstio šahovskog “Modrića”, ekspresno je smijenjen. A novi v.d. izbornika Nenad Dorić prijavio je sasvim novu postavu. Sastav ženske reprezentacije (Ana Berke, Borka Frančišković, Tihana Iveković, Mirjana Medić, Ivona Purgar) izabran je u lipnju 2018. godine i predstavljen na sjednici Upravnog odbora održanoj 29. lipnja, nakon čega je sastav prijavljen.

Nemamo ništa protiv Dorića...

– U utorak 21. kolovoza rano ujutro primile smo mail Ervina Sindika da je smijenjen s funkcije izbornika jer u sastav nije uvrstio Valentinu Golubenko, nakon čega je s nama kontaktirao Nenad Dorić i rekao nam da su ga članovi Izvršnog odbora pitali bi li preuzeo vođenje ženske vrste na Olimpijadi i pritom svaku od nas pitao imamo li nešto protiv toga, na što nijedna od nas nije imala primjedbi. Nakon toga nas je pitao hoćemo li nastupiti na Olimpijadi, na što su Ana, Mirjana i Ivona dale potvrdan odgovor. U tom trenutku ja se još nisam izjasnila, a Tihana još nije dobila poziv za reprezentaciju, čime se dalo naslutiti da će očito doći do izmjene sastava koji je odobrio Izvršni odbor. Nakon što sam dala do znanja da neću nastupiti ne bude li pozvan sastav koji je već prijavljen, Dorić mi je dao do znanja da sam se time oprostila od nastupa – rekla je Borka Frančišković.

Odmah nakon nje nastup su otkazale i Ana Berke i Ivona Purgar.

U HŠS-u su bili iznenađeni odustajanjem igračica.

Šahistice, čemu ljutnja?

– Bili smo vrlo iznenađeni reakcijom igračica i traženjem očitovanja na odluku Izvršnog odbora. Ljute se jer je Dorić u sastav uvrstio Valentinu Golubenko, jednu od najjačih hrvatskih šahistica, velemajstoricu, svjetsku juniorsku prvakinju i standardnu članicu hrvatske reprezentacije koja je bila jedna od glavnih uzdanica na prvoj ploči i iznijela teret mečeva i s najjačim svjetskim šahisticama. Donoseći tu odluku dali smo šansu novom v.d. izborniku da ispravi učinjeni propust koji je znatno oslabio našu reprezentaciju – rekao je Ivica Brkić, dopredsjednik Saveza, i dodao:

– Ivona Purgar otkazala je nastup opravdavajući se da je potez IO nemoralan i nepošten, no koliko je moralno i pošteno izostaviti iz sastava velemajstoricu i svjetsku juniorsku prvakinju i podržavati takvu odluku?