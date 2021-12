Dinamo ima priliku osvetiti se Sevilli za težak poraz: Ali, Španjolci su i dalje goropadni!

Sevilla i Dinamo borit će se 17. i 24. veljače za osminu finala Europske lige, što plavima neće biti nimalo lako jer španjolski velikan ima priliku zaigrati finale na svom stadionu 18. svibnja, u riznici ima šest titula ovog natjecanja i s hrvatskim klubovima je u izrazito pozitivnom omjeru.

Naime, plavi i Sevilla sučelili su se u Ligi prvaka (2016./2017.) dvaput, dok su bili u istoj skupini. Nije dobro prošlo, 4:0 u Španjolskoj i 1:0 u Zagrebu za skorašnjeg protivnika Dinama. Ujedno, Sevilla je dvije godine prije remizirala u Rijeci (2:2), a potom slavila kod kuće 1:0. Te sezone je i osvojila natjecanje.

Bio je to period u kojem su Španjolci djelovali nezaustavljivo. Do Lige prvaka nisu nikako mogli kroz domaće prvenstvo, ali u Europskoj ligi su briljirali. Niz je krenuo s 2013./2014., kad je u finalu pala Benfica boljim izvođenjem jedanaesteraca (0:0, 4:2) i igrač utakmice bio je Ivan Rakitić!

Foto: Cathrin Mueller/SVEN SIMON jubilation (LR) Jesus Navas (Sevilla FC), Jules Kounde (Sevilla FC), goalschuetze Ivan Rakitic (Sevilla FC) and Fernando Reges (Sevilla FC) to the goal to make it 1-1 by foul penalty Football UEFA Champions League, group stage group G, 2 matchday, VfL Wolfsburg (WOB) - FC Sevilla (SEV) 1: 1, on 09/29/2021 in Wolfsburg / Germany.

To mu je priskrbilo transfer u Barcelonu tog ljeta. Sezonu kasnije Sevilla ruši Dnipro Nikole Kalinića (3:2), koji je zabio gol za vodstvo, no to nije bilo dovoljno. Ipak, značajnija pobjeda bila je godinu kasnije, kad je u finalu s 3:1 srušen Liverpool.

Osim ova tri uzastopna naslova, Sevilla je osvajala natjecanje 2006. nakon finala s Middlesbroughom (4:0), 2007. pobjedom nad Espanyolom (2:2, 3:1p) i 2020. pobjedom nad Interom za koji je igrao Marcelo Brozović (3:2).

Već prema ovim rezultatima može se vidjeti da je Sevilla sklona primanju golova, ali i zabija ih jako mnogo. Bar kroz povijest. U skupini G ovosezonske Lige prvaka, osvojila je samo šest bodova - uz jednu pobjedu i tri remija. Gol razlika je bila 5-5. Kad je bilo najbitnije, poražena je u direktnom dvoboju za plasman od Salzburga 0:1.

Od onog golovima potentnog kluba, sad je riječ o klubu koji više podsjeća na Atlético Diega Simeonea. U prvenstvu je Sevilla na drugom mjestu s 34 boda, osam manje od Reala, uz utakmicu manje. Kroz 16 kola zabila je 26 i primila 11 golova.

Glavne zvijezde, uz Rakitića, su najbolji strijelac Rafa Mir (5), Erik Lamela, Youssef En-Nesyri, Lucas Ocampos, a čvrstinu daju Fernando i Thomas Delaney. Ne treba zanemariti ni Jesusa Navasa, Julesa Koundea, Diega Carlosa...

Može se zaključiti da to nije više ona identična Sevilla, od kojeg treba pretjerano strahovati. Ali djeluje kao ozbiljnija i čvršća. No nije ni Dinamo identičan kao prije pet godina, kad je bio samo usputna postaja većim klubovima. Sad je to klub sa samopouzdanjem, respektom i sjajnim rezultatima iza sebe kroz posljednje tri godine.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 12.12.2010., Zagreb - Hrvatski Telekom Prva liga, 19. kolo, GNK Dinamo - NK Slaven Belupo.

Stoga, šansa svakako postoji, no nije ponajveća. Španjolci ne leže plavima. Za razliku od Engleda. Od 1961. i utakmice s Barcelonom pa do posljednje ove godine s Villarrealom, Dinamo je pobijedio samo jednom, remizirao dvaput i izgubio čak 13 puta, uz gol razliku 10:36...