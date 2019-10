Potresna ispovijest legende: 'U trenucima beznađa želio sam po pomoć otići na Tibet'

Kapetan Hajduka Ivan Gudelj srušio se u 85. minuti negdje oko centra. Na prvi pogled – iz čista mira. Oko njega nikoga. S Hajdukove klupe hitro su reagirali, liječnik dr. Branko Gršković utrčao je u teren i ubrzo signalizirao treneru Sergiju Krešiću da je potrebno napraviti izmjenu.

Gudelja su iznijeli s terena. Mišić lijeve noge nije izdržao. Još je neko vrijeme ostao ležati uz aut-liniju. A onda otišao...

Njegov izlazak pratilo je negodovanje s tribina. Ispratili su ga zvižducima. Nitko nije mogao ni slutiti da je to kraj njegove igračke karijere. Kapetan i najbolji igrač bijelih otišao je zauvijek. Ivan Gudelj nikad se više nije vratio na igralište kao profesionalni nogometaš.

Potisnuto sjećanje

Ovako je splitski novinar Blaž Duplančić, s detaljem iz derbija Hajduk – Crvena zvezda odigranoga 13. rujna 1986., počeo biografsku knjigu “Moja hajdučka priča”, o karijeri i životu legendarnoga Hajdukova nogometaša Ivana Gudelja.

Trideset tri godine poslije, potresan prizor Gudeljeve nemoći na splitskom travnjaku, zbog šokantne dijagnoze da boluje od hepatitisa B, ponovno će biti prikazan u biografskom dokumentarcu “Ivanova igra” autora Tomislava Žaje, čija je premijera u nedjelju 27. listopada u splitskom HNK.

Prolazi li vam i danas kroz glavu taj bolni trenutak kada ste se srušili na travnjak i zauvijek prestali igrati nogomet, pitali smo Gudelja.

– Najiskrenije, sjećanje na taj trenutak odavno je potisnuto. Bio je to za mene, tada nogometaša u naponu snage, golem šok s kojim se još dugo nakon toga nisam mogao pomiriti. Tri godine tražio sam pomoć u borbi protiv bolesti kod raznih travara, u alternativnoj medicini, u trenucima beznađa pomišljao sam čak i o odlasku na Tibet pronaći duhovni mir. No nakon tri godine borbe, nakon što mi se bolest dva puta vraćala zbog preuranjenoga povratka na trening, prihvatio sam sudbinu da više neću igrati nogomet. Tada sam zauvijek zaklopio tu knjigu, okrenuo se drugim životnim vrijednostima, vjeri, obitelji, i počeo samo pozitivno gledati na život. Nikada više nisam se pitao “zašto mi se to dogodilo”, nego sam to prihvatio kao nešto što je Bog odredio – kaže Gudelj.

Film “Ivanova igra”, kaže, nije nogometna, nego dirljiva životna priča o borbi mladoga čovjeka s bolešću. I trebala bi poslužiti kao putokaz oboljelima od te virusne bolesti za koju nema lijeka.

Ivan Gudelj nakon završetka nogometne karijere okrenuo se školovanju i trenerskom poslu. I dandanas je član, ambasador i aktivist udruge Hepatos, Hrvatskog društva za bolesti jetre, na čijemu je čelu splitska liječnica dr. Tatjana Reić.

- S velikom sam se strašću posvetio studiju kineziologije. Svaki izlazak na ispit dočekivao sam s radošću, ushićenjem, ali shvaćao sam to i kao novo dokazivanje, poput borbe za trofej. Diplomu profesora kineziologije stekao sam u 42. godini. Vodeći pak dječake u mlađim kategorijama HNS-a, uvijek sam im, uza stručne savjete, nastojao usaditi iskrenost, velikodušnost, međusobno poštovanje, ljubav. To je zadaća svih nas sportskih učitelja – nastavlja Gudelj.

Cijeloga života bio je posvećen obitelji, u kojoj je uvijek pronalazio mir, spokoj, potporu u najtežim trenucima. Na žalost, njegov najveći životni oslonac, supruga Mirjana, preminula je 2015. godine.

– Tuga je nešto što me tada bilo zapljusnulo, a sjeta je ono što traje i držat će me zauvijek. Mirjana je otišla, a ostali smo naše dvije kćeri, Ivana i Đana, i ja. Ivana pred diplomskim, a Đana tek 14-godišnja učenica. Zajedno smo tada sjeli za stol i razgovarali: “Ivana, što bi mama željela? Da obraniš diplomski. Đana, ti da i sutra, i svaki dan ideš u školu...” Tako smo, s mislima na Mirjanu, uspjeli nastaviti s našim životima i othrvati se golemoj tuzi – zaključio je ovu priču Ivan Gudelj, čija će 52-minutna životna priča s filmskoga platna ganuti publiku.

Svima je bio uzor

U traileru za fim “Ivanova igra” o Gudelju govore nogometaši i iz njegova doba i prijatelji, poput Drage Čelića, Predraga Mijatovića i Marka Mlinarića, pa Zvonimir Boban, Mitar Mrkela, Dejan Savićević, Miroslav Blažević te novinar Anton Samovojska...

– Bio je baš kršan, pravi frajer, govorimo o igraču koji je trebao obilježiti svjetski nogomet. Svima nam je na neki način bio uzor – kazao je o Zmijavčaninu Gudelju njegov susjed iz Mračaja Zvonimir Boban.

Na njega se nadovezao Miroslav Blažević.

– U to vrijeme nitko nije želio vjerovati da je on izgubljen za nogomet – kazao je Ćiro o nesuđenom igraču Real Madrida.

Na premijeri “Ivanove igre” za nedjelju najavljena je i predsjednica Kolinda-Grabar Kitarović, izaslanik predsjednika Uefe Čeferina Luka Zajec, zatim hrvatski i slovenski izbornik Zlatko Dalić i Matjaž Kek, pa legendarni zvezdaš Vladimir Petrović Pižon, Miloš Drizić, Milojko Pantić, naravno i Gudeljevi suigrači iz Hajduka Zlatko Vujović, Zoran Vulić, Drago Čelić, Nikica Cukrov...

