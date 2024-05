Dinamo kreće s akcijom povećanja članstva: 'Želimo dostići 1982. godinu i 42 tisuće članova'

U srijedu se ponovno sastao Izvršni odbor Dinama , većina tema bila je iz domene poslovnih tajni, no znamo da su svoja izvješća o radu podnijeli predsjednici svih odbora Dinama. Ono što nije poslovna tajna su akcije Odbora za članstvo, kojem je predsjednik profesor Tomislav Globan. Tu su planirane brojne akcije kako bi se znatno povećao broj članova plavog kluba.

– Dinamo je klub svojih članova i Izvršni odbor dao nam je zadatak da podignemo svijest o važnosti članova za klub. Stoga se planira i promocija članstva pod nazivom "Dva prsta jedne ruke", prema stihovima zagrebačkog Prljavog kazališta – kazao je profesor Tomislav Globan.

VIDEO Igrači Dinama slavili s navijačima na benzinskoj postaji

Godišnje samo za članove

Dinamo u ovom trenutku ima 29 tisuća članova, no cilj je puno viši.

– Tih 29 tisuća članova respektabilna je brojka, ali želimo to podignuti na višu razinu, kao nekakav cilj zadali smo si da do kraja godine dostignemo zasad rekordnu 1982. godinu kada je Dinamo imao 42 tisuće članova.

Zbog toga će Dinamo krenuti s brojnim aktivnostima, počevši već od ove subote kada plavi igraju u Maksimiru s Osijekom (utakmica je u 19.30 sati).

– Pozvali smo sve povjerenike kluba da nam se pridruže, imat ćemo zajednički sastanak na kojem će biti predsjednik kluba Velimir Zajec, predstavnici zaposlenika kluba, klupske Uprave i Odjel za članstvo. Povjerenicima ćemo predstaviti svoje ciljeve, planirane aktivnosti i predstaviti neke novitete koji su se događali u posljednje vrijeme – kaže Globan.

Jedna od tih promjena koje će se dogoditi vezana je za kupnju godišnjih ulaznica za utakmice Dinama u sljedećoj sezoni.

– Godišnje ulaznice za utakmice Dinama u sljedećoj sezoni moći će kupiti samo članovi kluba, time pokazujemo koliko nam je članstvo važno – izvijestio je profesor Globan i dodao:

– Pokrećemo još jedan projekt pod nazivom "Dinamovo", riječ je o projektu u kojem će Dinamo dolaziti među svoje članove, u zagrebačke kvartove, a prvi kvart koji će plavi posjetiti bit će Dubrava, 19. svibnja na igralištu Osnovne škole Vjenceslava Novaka. Tada će biti organizirani nogometni turniri za djecu i odrasle, bit će to cjelodnevne aktivnosti, nagradne igre, a navečer i koncert. Na to događanje doći će i nekoliko igrača prve momčadi Dinama. Do kraja godine na isti ćemo način posjetiti još nekoliko kvartova.

Napomenimo da svi koji žele sudjelovati na spomenutim turnirima, počevši od Dubrave, trebaju biti članovi Dinama.

– Već na tom događaju bit će postavljena kućica u kojoj će se oni koji to žele moći učlaniti u Dinamo, a tamo će svoje članstvo moći i obnoviti – dodao je Globan.

Idemo na 'Plavu noć' u Imotski

Dinamo će podržati i "Plave noći" širom države. Oko "Plave noći" u Imotskom podignulo se dosta prašine, nakon što je na jednoj radijskoj postaji objavljeno da će se to dogoditi 10. svibnja u jednom restoranu. Ta radijska postaja i restoran u kojem je trebala biti dobili su niz prijetnji pa je restoran otkazao "Plavu noć", posla je imala i policija, a na kraju će se navijači Dinama ipak družiti u Imotskom, u konobi Leonard.

– Podržavamo takva druženja, pa tako i ovo današnje u Imotskom, na koje će ići i tri člana Izvršnog odbora Dinama. Nama su važni svi članovi i navijači iz cijele Hrvatske, a Imotski ima veliku poveznicu s Dinamom, puno navijača dolazi iz tog kraja, od tamo dolazi i naš legendarni kapetan Zvonimir Boban, a njegov otac bio je i povjerenik Dinama. Podržavamo ovu "Plavu noć", koja je već danas, namjeravamo podržati i sve ostale po cijeloj Hrvatskoj – zaključio je profesor Tomislav Globan, predsjednik Odbora za članstvo Dinama.

Članstvo je izuzetno važno za plave, uostalom upravo su članovi odigrali ključnu ulogu u izborima za novo vodstvo kluba. Svojim su glasovima uspjeli napraviti velike promjene u Dinamu, bivša vlast na čelu s dotadašnjim predsjednikom Mirkom Barišićem izgubila je od "Dinamova proljeća", koje je kao svog frontmena istaknulo Velimira Zajeca, koji je na kraju postao predsjednik kluba, formiran je novi Izvršni odbor, u kojem su sve članovi Dinama. Iako je postojala bojazan da će ulaskom navijača ulica voditi Dinamo, to, jasno, nije točno, riječ je o uglednim poslovnim ljudima koji su članovi kluba i koji su dosad pokazali da mogu kvalitetno voditi klub, svi puno više sudjeluju u stvarima važnima za klub iako na konačne rezultate treba još pričekati.

S tom promjenom mir se vratio u Maksimir, stabilizirala se i momčad i krenula prema obrani naslova prvaka koji je nakon sjajne serije pobjeda na pragu ostvarenja toga glavnog cilja, a plavi su i u finalu kupa.

