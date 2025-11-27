Naši Portali
POBJEDA PLEMIĆA

Igor Štimac rasplakao se poslije čudesne pobjede Zrinjskog: 'Igrači su me ostavili bez riječi'

Sarajevo: Hrvatski treneri Igor Štimac i Mario Cvitanović vode HSK Zrinjski i FK Sarajevo
Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Hina
27.11.2025.
u 22:18

Iako su Šveđani imali bolje prvo poluvrijeme, trener Zrinjskog vjeruje da je borbenost njegovih igrača ključna za pobjedu

Trener nogometaša Zrinjskog Igor Štimac zaplakao je nakon pobjede njegove momčadi protiv švedskog Hackena i pritom izjavio kako vjeruje da će šest osvojenih bodova biti dovoljno za prolaz u dalje natjecanje Konferencijske lige.

"Presretan sam. Srce mi je puno. Natjerali su me da zaplačem. Igrači su me ostavili bez riječi, kako su se borili i kako su ginuli za dres", rekao je emotivni Štimac nakon što je Zrinjski preokretom slavio sa 2-1 protiv Hackena.

Iako su Šveđani imali bolje prvo poluvrijeme, trener Zrinjskog vjeruje da je borbenost njegovih igrača ključna za pobjedu.

"Hacken je bolja ekipa, ali kad imamo ovako srce, kada ovako zastupamo i branimo boje kluba, onda je sve moguće", naglasio je Štimac. 

Štimac je istaknuo ulogu dvojice strijelaca Nemanje Bilbije i Marija Ćuže. Naveo je kako mu je žao što Jakov Pranjić, koji je bio glavni igrač kada je stigao na klupu, nije ulazio u igru, no naglasio je da je ekipa poput velike obitelji.

"Strpljivi su, poštuju jedan drugoga i uz jedan veliki respekt guramo naprijed. Vidjeli ste da u svakoj utakmici tko god uđe s klupe daje impuls", zaključio je Štimac.

Zrinjski sada ima šest bodova iz četiri kola, a Štimac se nada da će to biti dovoljno za prolaz u europsko proljeće.

"Iskreno se nadam da će ovih šest bodova biti dovoljno za prolaz u proljetnu fazu, a bez obzira na to, mi moramo tražiti još koji bod u preostalim utakmicama. Naravno, u preostale dvije utakmice protiv Rakowa i Rapida ići ćemo maksimalno. Ići ćemo po bodove, pa što Bog da", istaknuo je.

Susret u Mostaru došli su gledati i bivši nogometni velikani poput Alena Bokšića i Joška Jeličića te više od 200 navijača iz Metkovića i Splita. U Mostar je stigao i slovenski sudac Damir Skomina, poznat iz Lige prvaka, koji je također gledao dramatičan susretu sa svojim sinom. 

Ključne riječi
Konferencijska liga Zrinjski Igor Štimac

