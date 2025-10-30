Ibrahimovićev sin teško se razbolio, a on ga ostavio u bolnici i otišao: 'Ne mogu ovo podnijeti'

Legendarni švedski nogometaš Zlatan Ibrahimović jedan je od sportaša koji su postali svjetske ikone. I dok mnogi misle da je njegov život med i mlijeko, bilo je situacija u kojima je izgubio prisebnost, a jedna od njih bila je prava obiteljska drama. U autobiografiji "Ja sam Zlatan Ibrahimović", autora Davida Lagercrantza, najbolji švedski nogometaš svih vremena govorio je o trenutku kada mu sav novac i utjecaj nisu pomogli.

Njegov sin Maxi odmah po rođenju pokazao se kao pravi borac, poput slavnog oca, i uspio je pobijediti prvu životnu prepreku.

– Kod Maxija je sve bilo drukčije, primijetili smo da puno povraća. Osim toga, nije se udebljao nego je smršavio. Nismo znali zašto, je li to normalno? Povraćao je neprestano, nismo znali razlog i mora li toliko povraćati. Razgovarao sam s obitelji i prijateljima i svi su me tješili da nije ništa strašno... Pokušavao sam se utješiti – otkrio je Ibrahimović.

Sa suprugom Helenom morao je brzo reagirati kada je doznao da mu je sin bolestan. To ga je promijenilo u trenu.

– Cijelo tijelo mi je bilo u grču. Nikad se nisam tako osjećao, ni blizu. Dok nisam dobio dijete, bio sam gospodin Nedodirljivi. Mogao sam biti ljutit i lud, pokazati sve moguće emocije. I sve se moglo riješiti ako si čvrst, uporan, ali ovo nije bilo ništa od toga. Bio sam nemoćan, jednostavno nisam mogao napraviti ništa. Maxi je iz dana u dan bio sve slabiji, bio je tako mali da se vidjelo da je kost i koža. Izgledao je kao da ga život želi napustiti.

Supruga ga je obavijestila da novorođenče mora hitno na operaciju želuca, a Zlatan se tada spremao za važan sastanak.

– Ne sjećam se puta do bolnice. Sjećam se samo bolničkih hodnika i mirisa. Trčao sam i pitao samo gdje je moj sin, na kraju su me odveli do velike dvorane gdje je Maxi ležao u inkubatoru. Bio je manji nego ikada... Imao je cjevčice kroz tijelo i nos. Kao da mi je srce iščupano iz grudi. "Volim vas oboje. Ti si meni sve. Ali ne mogu ovo podnijeti. Nazovi me za sve što trebaš", rekao sam Heleni i pobjegao iz bolnice – rekao je Zlatan.

Srećom, operacija je prošla uspješno te je Maxi danas zdrav dječak.

– Maxi još uvijek ima ožiljak. Osjeća se zdravo kao i sva djeca njegove dobi i toga se često sjetim. Iskreno, daje mi bolji pogled na život.