I Niko Kovač se zarazio koronavirusom?!

AS Monaco objavio je da se sumnja kako su dvije osobe iz kluba pozitivne na koronavirus te su preventivno izolirani od ostatka radne zajednice.

Identitet ovog dvojca nije otkriven, no francuski mediji pišu da su to vratar Benjamin Lecomte i trener Niko Kovač. Obojica nisu bili na prijateljskoj utakmici u Nici. Francuzi pišu da ni Kovač ni Lecomte nemaju simptome.

"Oni su pod mjerama izolacije i pod nadzorom medicinskog osoblja", objavio je Monaco.

Zaražen i igrač Mladosti

Vaterpolist zagrebačke Mladosti Ante Visković pozitivan je na koronavirus i to je nakon što je kao novo pojačanje aktualnih pobjednika Regionalne vaterpolo lige stigao u utorak u Zagreb iz Splita.

“U dogovoru s trenerom došao sam u Zagreb u utorak navečer jer sam kroz ponedjeljak imao on-line ispit i obaveze za fakultet. Odradio sam trening u utorak i srijedu ujutro na vanjskom bazenu odvojeno od ostatka momčadi jer sam jedan dan bio u zakašnjenju s treninzima pa sam morao to nadoknađivati!“ – izjavio je Ante Visković i dodao: „U noći sa srijede na četvrtak osjetio sam određene simptome - grlobolju, povišenu tjelesnu temperaturu, opću slabost i umor. Odmah sam to javio treneru i ostalima iz kluba koji su me uputili na testiranje za Covid-19 koje sam obavio u petak ujutro i rezultat je pozitivan. Trenutno nemam povišenu tjelesnu temperaturu, osjećam mali umor, ali sam dobro.”

Trener Mladosti Zoran Bajić je izjavio:

“Naš igrač Ante Visković rezultiran je pozitivno na testiranju za Covid-19. Želio bih napomenuti da nam se priključio u utorak na večernjem treningu. Bio je u specijalnom režimu treniranja. Nakon dugog odsustva imao je separativan način rada, pojedinačno je radio sa strane, kako u utorak navečer tako i u srijedu prije podne. S nadom da će sve biti u redu te da će brzo ozdraviti i vratiti se u igru, želim mu sve najbolje.”

Ante Visković kao i HAVK Mladost čekaju daljnje upute epidemiologa-