Ludi preokret Bostona: Tatum i društvo nadoknadili veliki zaostatak i stigli na korak do NBA finala

Boston Celtics su poveli s 3-0 nakon što su sinoć u Indianapolisu u trećoj utakmici finala doigravanja Istočne konferencije pobijedili Indiana Pacerse sa 114-111. Jayson Tatum je predvodio Boston s 36 koševa, 10 skokova i osam asistencija. Jaylen Brown je dodao 24 koša, a Al Horford 23 od čega je sedam trica.

Kod Pacersa najbolji je bio Andrew Nembhard s 32 ubačaja, čemu je dodao dodao devet asistencija. T.J. McConnell je ubacio 23 koša uz devet skokova i šest asistencija, a Myles Turner i Pascal Siakam su dodali po 22 poena svaki. Boston je zaostajao pet koševa prije nego što je Horford zabio tricu minutu i 12 sekundi prije kraja i približio Celticse na 109-111. Jrue Holiday je nakon toga 38 sekundi do kraja zabio polaganje i jedno slobodno bacanje za prednost Celticsa 112-111.

Nembhard je poslije toga imao loptu, ali mu ju je Holiday izbacio 3,3 sekunde do kraja. Na Holidayu je napravljen prekršaj i on je izveo dva slobodna bacanja 1,7 sekundi do kraja za konačan rezultat 114-111.Aaron Nesmith iz Indiane je pokušao zabiti tricu na zvuk sirene za kraj, ali se lopta odbila od obruča. Četvrta utakmica je na rasporedu u ponedjeljak i opet se igra u Indianapolisu.