Evo kako rade trgovine i shopping centri ove nedjelje

Neke trgovine ove će nedjelje otvoriti svoja vrata za kupce, tako da će brojni u kupovini moći uživati tijekom cijelog vikenda. Koje trgovine i trgovački centri rade, a koji ipak ne, provjerite u popisu kojeg donosimo u nastavku.

Konzum - Veći broj trgovina Konzuma radit će ove nedjelje u Zagrebu. Koje će točno biti otvorene provjerite na LINKU.

Lidl - Ove će nedjelje raditi samo neke trgovine, popis je dostupan OVDJE

Kaufland - ''Dragi kupci, ovu nedjelju 26.5. sve naše trgovine su zatvorene. Obavite svoj šoping na vrijeme'', stoji u priopćenju trgovačkog lanca.

Plodine - Ove će nedjelje, stoji na stranici, biti otvoreno pet poslovnica. To su trgovine u Pleternici, shopping centru Max City u Puli, Supermarketu u Rijeci, Vukovaru Stop Shop te u Family mallu u Zagrebu, i to do 21, odnosno 22 sata.

Spar i Interspar - Neke će poslovnice biti otvorene, a ovo je popis koji je dostupan i na stranicama lanca.

INTERSPAR

Supernova-Garden Mall - Kolakova 14, Dubrava, Zagreb

Buzin Supernova - Avenija V. Holjevca 62, Zagreb

Rakarska ulica 13, Velika Gorica

Ivana Fistrovića 25, Sisak

Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek

Vukovarska 207, Split

SPAR

V. Kovačića 3A, Zagreb

Ivana Šibla 11, Zagreb

Dobronićeva 7, Zagreb

Toplička cesta 87 A, Donja Stubica

Kutinska ulica 16, Popovača

Zagrebačka ulica 81, Varaždin

Vinka Međerala 2a i 2b, Varaždin

Studenac - Brojne trgovine Studenca će biti otvorene, a koje točno možete provjeriti OVDJE.

STOP SHOP - Trgovina u Vukovaru bit će otvorena u nedjelju te će pojedine trgovine raditi prema nedjeljnom radnom vremenu. Centri Čakovec, Daruvar, Đakovo, Gospić, Ludbreg, Pazin, Velika Gorica, Vinkovci, Kaštel Sućurac, Labin, Osijek i Našice neće raditi ove nedjelje. STOP SHOP Valpovo, kao i do sada, tijekom cijele godine neće raditi nedjeljom.

Trgovački centri:

Arena Centar - Trgovine neće raditi ove nedjelje

Avenue Mall - Trgovine neće raditi ove nedjelje

City Center one East - Trgovački centar će biti zatvoren.

City Center one West - Trgovine neće raditi ove nedjelje

City Center one Split - Trgovine će biti otvoren ove nedjelje

Supernova Cvjetni Trg - Shopping centar će biti otvoren ove nedjelje

Supernova Garden Mall - Shopping centar će biti otvoren ove nedjelje

Supernova Buzin - Shopping centar će biti otvoren ove nedjelje

Point Shopping Center Zagreb - Shopping centar će biti otvoren ove nedjelje

Joker Split - Trgovine neće raditi ove nedjelje

Mall of Split - Trgovine neće raditi ove nedjelje

Mall Osijek - Trgovine neće raditi ove nedjelje

Tower Center Rijeka - Trgovine neće raditi ove nedjelje

Max City Pula - Trgovine će raditi ove nedjelje

Specijalizirane trgovine i drogerije:

Lesnina Zagreb i Osijek - Poslovnice u Zagrebu te u Osijeku bit će otvorene ove nedjelje

Bauhaus - Poslovnice Bauhausa u cijeloj Hrvatskoj, u Zagrebu, Splitu, Varaždinu, Zadru te Puli će biti otvorene ove nedjelje

Emmezeta - Ove će nedjelje biti otvorena tek poslovnica na Jankomiru kad je u pitanju Zagreb, a otvorene će biti i u Zadru, Splitu te u Rijeci.

Roses Designer Outlet Začretje - Outlet će biti otvoren ove nedjelje.

Designer Outlet Croatia - Ovaj outlet bit će zatvoren ove nedjelje

IKEA - Poslovnica će biti zatvorena ove nedjelje

dm - Neke poslovnice dm-a radit će ove nedjelje, a popis provjerite OVDJE.

Müller- Poslovnice će biti ponegdje otvorene. Gdje, provjerite OVDJE.

