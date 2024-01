Hrvatski trener i osvajač svjetskog zlata iz Portugala: 'Da smo u istom hotelu, ne bi se družio s Perkovcem'

Irfan Smajlagić prije trideset godina osvojio je s rukometašima Hrvatske broncu na Europskom prvenstvu u Portugalu, a prije dvadeset godina zlatnu olimpijsku medalju u Ateni kao pomoćni trener Line Červara. Danas je izbornik Bosne i Hercegovine, koja je u svojem prvom nastupu na ovogodišnjem EP-u izgubila od Švedske, aktualnih europskih prvaka (20:29).

Dobar je Faljić iz Zagreba

– Gledajući rezultat, to je poraz, no igrali smo protiv europskih prvaka, znači protiv reprezentacije koja je ispisala povijest rukometa i koja je savršena, taktički potkovana i tehnički besprijekorna. To je vrhunska ekipa, ali uspjeli smo u pojedinim dijelovima utakmice držati korak, no za pozitivan rezultat treba veći kontinuitet. Kad igrate protiv ovakve selekcije, pad od nekoliko minuta dovodi vas do rezultatskog minusa. Razlog pada su rotacije, a oni na svakoj poziciji imaju po tri dobra igrača, oni su kao stroj. Lijepo je igrati s njima, ali trebate preživjeti nekakav podnošljiv rezultat. Odigrali smo dobro, no nedostajala nam je rotacija i energija svih 60 minuta – rekao je Smajlagić.

Na pripremnom turniru u Švicarskoj niste izgledali dobro, uvjerljivo ste gubili od Argentine, Švicarske i Rumunjske?

– Način treniranja nije bio takav da taj turnir bude prezahtjevan za nas. Igrači su došli sebi, i oni su imali pristup kakav su imali i u Švicarskoj, samo što su sada imali dosta više energije. A kada si i mentalno jači, donosiš kvalitetnija rješenja – dodao je hrvatski stručnjak na klupi BiH.

Malo vas je poremetila rana ozljeda Senjamina Burića, prvog kružnog napadača?

– Obnovio je ozljedu koju vuče već nekoliko mjeseci, ni u klubu nije trenirao mjesec dana. Pitanje je hoće li nastupiti u nastavku natjecanja – dodao je Pipe.

Njegov brat Benjamin bio je solidan na vratima, imao je osam obrana.

– Bez dobrog vratara nema ni dobrog rezultata. To se zna od davnina. I zato želim Mandiću, Iviću ili Kuzmanoviću da budu pravi na vratima Hrvatske jer samo se tako može do visokog plasmana.

Kad smo već kod Hrvatske, znamo da ne želite davati nikakve prognoze, no jeste li možda u istom hotelu s našom reprezentacijom?

– Ne, nismo u istom hotelu.

Šteta, sigurno bi se našlo vremena za ugodan razgovor s Goranom Perkovcem, izbornikom Hrvatske, vašim dugogodišnjem suigračem iz vremena kada ste osvajali medalje na Europskom i Svjetskom prvenstvu te Olimpijskim igrama...

– Mislim da se ne bismo družili jer svaki izbornik ovdje ima jako puno posla oko svoje reprezentacije, od pripreme utakmice, gledanja videa, treninga... Pa teško da bi se našlo vremena za kavu – dodao je Smajlagić.

Za BiH igra Adin Faljić, igrač Zagreba. Protiv Švedske s četiri pogotka bio je najbolji strijelac.

– Dobar je Adin, samo mu nedostaje malo više snage. Nije mu bilo lako u obrani protiv izuzetno brzih švedskih igrača – rekao je Smajlagić.

Danas igrate ključnu utakmicu za prolaz u drugi krug protiv Nizozemske?

– Bit će teško, riječ je o reprezentaciji koja je puno napredovala u posljednjih nekoliko godina. Imaju nekoliko igrača koji igraju u najvećim europskim klubovima, poput omalenog Steinsa, koji je član Barcelone. Imat ćemo veliku podršku s tribina i drago mi je da je od 11.000 gledatelja u SAP Areni, kada smo igrali protiv Švedske, bilo oko 5000 naših navijača – dodaje Smajlagić.

Radim bez dana odmora

Uz to što ste izbornik BiH, trener ste u banjalučkom Borcu?

– Dva posla znaju biti dosta naporna, ali cijeli sam život nekako u tom ritmu. To što radim u klubu ima svoje prednosti. Primjerice, igrajući domaću ligu, imam dobar uvid u igrače koji su zanimljivi za reprezentaciju. Istina, radim bez dana odmora, ali to je posao koji sam izabrao – rekao je Smajlagić.

Je li ovo najbolja reprezentacija BiH u ovom trenutku?

– Po meni, da. Okosnicu igrača daje domaća liga. Odazvali su se svi koje sam zvao da igraju za reprezentaciju. Drugi je problem što su se neki igrači, a riječ je o njih desetak, oprostili od igranja s reprezentacijom i morao sam krenuti od nule. Mislim da imam dobar spoj mladih i starijih igrača – zaključio je.