Hrvatski izbornik nakon poraza od Srbije: Stvar je mentalnog pristupa, neću svako malo gubiti živce

U prvoj utakmici na vaterpolo turniru Sardinia kup u talijanskom gradu Sassariju, reprezentacija Hrvatske izgubila je od Srbije (7:9). Izbornik Tucak je od 15 igrača s koliko je otputovao u Italiju, za ovu utakmicu odlučio na tribini ostaviti kapetana centra Ivana Krapića, te braniča Matiasa Biljaku. Umnogome je porazu doprinio loš ulazak u utakmicu (vodstvo Srbije čak 4:0 početkom druge četvrtine), iako valja naglasiti i da su naši igrači uspjeli pred kraj treće četvrtine u potpunosti se vratiti u utakmicu i izjednačiti na 6:6.

- Odigrali smo jako lošu utakmicu u svim segmentima, što u ovoj fazi istinski napornih treninga nije za ne očekivati. To nije ono što me brine, ali postoji nešto drugo, a to je da već drugu uzastopnu prijateljsku utakmicu ulazimo olako. Protiv Mađarske u Šibeniku 0:3, sada protiv Srbije 0:4. To mi se nikako ne sviđa, pa primanje gola u onaj dio koji igrači moraju braniti. To je stvar mentalnog pristupa i to je nešto što ću ja sada vrlo jasno iskomunicirati s igračima. Postoje metode s kojima se to može promijeniti, samo se nadam da neću morati to učiniti - od treninga pa nadalje. Pa, neću ja svako malo gubiti živce uz rub bazena. Nadam se da će shvatiti moju poruku. To je zbog njih - rekao je Tucak.

Pogotke za Hrvatsku postigli su Kragić 2, Vrlić 2, Harkov, Lazić i Fatović. Drugog dana turnira, danas, igramo protiv domaćina Italije.