Hrvatska s dva predstavnika u Londonu

U prvom četvrtfinalnom dvoboju Masters 1000 turnira u Parizu, Diego Schwartzman poražen je od Danila Medvjedeva s 3:6, 1:6, nakon samo nešto više od sat vremena igre. Argentinac je tako propustio priliku osigurati nastup na završnom Mastersu osmorice najboljih tenisača u Londonu koji je na rasporedu od 15. do 22. studenoga. No, i nadalje ostaje najozbiljniji kandidat za posljednju, osmu vizu. Jedini koji još ima teoretske izglede da mu preotme tu poziciju je Španjolac Pablo Carreno Busta, ali to bi se dogodilo samo u slučaju da 29-godišnji Španjolac osvoji naslov u Bercyju, što je ipak malo vjerojatno.

Još prije su nastup na završnoj smotri osigurali Srbin Novak Đoković, Španjolac Rafael Nadal, Austrijanac Dominic Thiem, Rusi Danil Medvjedev i Andrej Rubljov, Nijemac Alexander Zverev i Grk Stefanos Tsitsipas. Roger Federer je u tom poretku (za koji se računaju samo ovogodišnji rezultati) na petom mjestu (s četvrtog mjesta ga je jučerašnjom pobjedom istisnuo upravo Medvjedev), ali on je otkazao sve nastupe u ovoj godini, pa i taj završni u Londonu.

Ulogama rezervnih igrača zasad su najbliži Talijan Matteo Berrettini i Francuz Gael Monfils.

Kad je u pitanju konkurencija parova, naš Nikola Mektić i Nizozemac Wesley Koolhof osigurali su nastup u Londonu i prije jučerašnjeg dvoboja s Matom Pavićem i Brunom Soaresom. Poklopili su im se ostali rezultati, pa su Hrvat i Nizozemac kao peta kombinacija na svijetu prema ovogodišnjim rezultatima ušli u to probrano društvo. Pavić i Soares su London izborili još prije (sada su u poretku drugi), pa ćemo tako na završnom Mastersu imati dvojicu Hrvata što je fantastičan uspjeh.

Ostali sigurni sudionici su Ram/Salisbury (SAD/VBr), Krawietz/Mies (Njem), Granollers/Zeballos (Špa/Arg) i Peers/Venus (Aus/NZl). A gotovo su sigurni Poljak Kubot i Brazilac Melo.

Mektić i Koolhof dogurali su ove sezone do finala US Opena (poraz od Pavića i Soaresa), a igrali su i u polufinalu Roland Garrosa (Krawietz i Mies). Iako će njima dvojici kao kombinaciji ovo biti prvi nastup u Londonu, sam Mektić već ima iskustvo iz O2 Arene. Nastupio je ondje 2018. u paru s Austrijancem Peyom, ali zabilježili su tek dva poraza u skupini (i podijelili 75.000 USD). Sad će jamačno biti uspješniji... (af)•