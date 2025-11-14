Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
STRAŠNA IMENA

Hrvatska na svjetskom prvenstvu može dobiti 'skupinu smrti'! Pogledajte koje velesile prijete našima

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
14.11.2025.
u 22:48

Fifa je odlučila da u skupinama ne može biti više od dvije europske reprezentacije, ali to ne znači da Hrvatska ne može dobiti jako tešku skupinu

Hrvatska nogometna reprezentacija i definitivno je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo nakon domaće pobjede na Rujevici protiv Farskih otoka 3-1 (1-1) u pretposljednjem kolu kvalifikacijske skupine L. Ukupno se Hrvatska plasirala na sedmo SP u svojoj povijesti, dok će računajući i europska prvenstva iduće godine zaigrati na 14. velikom natjecanju u povijesti.

Dvoboj na Rujevici nije dobro počeo po Hrvatsku jer su gosti s Farskih otoka poveli u 16. minuti golom Geze Davida Turija. Brzo je Hrvatska izjednačila, u 23. je Joško Gvardiol pogodio za 1-1, dok je preokret uslijedio na startu drugog poluvremena.

U 57. minuti je vrlo lijepi pogodak postigao povratnik u reprezentaciju Petar Musa za 2-1, dok je slavlje potvrđeno u 70. minuti. Gol za 3-1 postigao je Nikola Vlašić. Što se tiče ždrijeba, vatreni mogu odlično proći na ždrijebu u Washingtonu, ali isto tako možemo dobiti strašnu skupinu...

Fifa je odlučila da u skupinama ne može biti više od dvije europske reprezentacije, ali to ne znači da Hrvatska ne može dobiti jako tešku skupinu kakva bi mogla biti ona u kojoj se potencijalno mogu naći: Španjolska, HRVATSKA, Paragvaj i Gana ili Argentina, HRVATSKA, Turska, Tunis...

Iz prve jakosne skupine Hrvatskoj prijete domaćini natjecanja te Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Nizozemska, Brazil, Portugal, Belgija i reprezentacija koja osvojila dokvalifikacije u kojima će igrati Italija.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Ključne riječi
svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Komentara 6

Pogledaj Sve
BA
barondi
23:12 14.11.2025.

Opet nam prodajete defetizam. Pretjerali ste! Ostavite nam barem nekoliko sati da slavimo. Trebali biste pisati da smo jedina reprezentacija s područja trule SFRJ koja ide na svjetsko prvenstvo.

PE
Pentagon
23:10 14.11.2025.

Ovaj vikend bi mogao dobiti na lotu, a ove godine bi Slaven Belupo mogao biti prvak, a........

PE
peparda
23:48 14.11.2025.

Melešu!! Ja se bojim da ne dobijemo Srbiju!! Hahahahaaaa!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja