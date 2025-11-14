Hrvatska na svjetskom prvenstvu može dobiti 'skupinu smrti'! Pogledajte koje velesile prijete našima

Hrvatska nogometna reprezentacija i definitivno je osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo nakon domaće pobjede na Rujevici protiv Farskih otoka 3-1 (1-1) u pretposljednjem kolu kvalifikacijske skupine L. Ukupno se Hrvatska plasirala na sedmo SP u svojoj povijesti, dok će računajući i europska prvenstva iduće godine zaigrati na 14. velikom natjecanju u povijesti.

Dvoboj na Rujevici nije dobro počeo po Hrvatsku jer su gosti s Farskih otoka poveli u 16. minuti golom Geze Davida Turija. Brzo je Hrvatska izjednačila, u 23. je Joško Gvardiol pogodio za 1-1, dok je preokret uslijedio na startu drugog poluvremena.

U 57. minuti je vrlo lijepi pogodak postigao povratnik u reprezentaciju Petar Musa za 2-1, dok je slavlje potvrđeno u 70. minuti. Gol za 3-1 postigao je Nikola Vlašić. Što se tiče ždrijeba, vatreni mogu odlično proći na ždrijebu u Washingtonu, ali isto tako možemo dobiti strašnu skupinu...

Fifa je odlučila da u skupinama ne može biti više od dvije europske reprezentacije, ali to ne znači da Hrvatska ne može dobiti jako tešku skupinu kakva bi mogla biti ona u kojoj se potencijalno mogu naći: Španjolska, HRVATSKA, Paragvaj i Gana ili Argentina, HRVATSKA, Turska, Tunis...

Iz prve jakosne skupine Hrvatskoj prijete domaćini natjecanja te Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Nizozemska, Brazil, Portugal, Belgija i reprezentacija koja osvojila dokvalifikacije u kojima će igrati Italija.