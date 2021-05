Mladi talent izabrao NBA: Hrvatska ostala bez Prkačina u borbi za Olimpijske igre!

Na dan druge finalne utakmice HT Premijer lige njegova Zadra protiv Splita, hrvatski izbornik Veljko Mršić imao je i izborničkog posla. Morao je odlučiti hoće li ili neće na popisu od 23 igrača za olimpijske kvalifikacije zadržati dvojicu najtalentiranijih mladih hrvatskih igrača - kadetske prvake Europe iz 2018. godine - Roka Prkačina i Borisa Tišmu.

Naime, obojica mladića - jedan cibonaš a drugi realovac na posudbi u Sevilli - odlučila su izaći na NBA draft, a da bi se što boljima iskazali i pokazali valja im otići na pokoji trening kamp, ali i na provjeru u pojedinim NBA klubovima.

A onaj najvažniji kamp koji se zove Draft Combine održava se od 21. do 27. lipnja, baš u vrijeme završnih priprema za olimpijski kvalifikacijski turnir koji se u Splitu održava od 29. lipnja do 4. srpnja. A kako bi se, baš u to vrijeme, trebala igrati konferencijska finala u NBA ligi prilično je neizvjesno hoće li Veljko Mršić na raspolaganju imati svoje najjače igračke adute.

Na koncu je Mršić danas objavio svoj popis, među posljednjim od svih izbornika čije su reprezentacije u igri za odlazak na Olimpijske igre. Hrvatski izbornik odlučio je na popisu zadržati Tišmu, ali ne i Prkačina koji očito ima veće aspiracije za izlazak na NBA draft već ovog ljeta.

Tako je hrvatski izbornik na popis od 23 reprezentativna kandidata stavio sljedeće igrače: braniči: Roko Leni Ukić (Split), Roko Rogić (Mitteldeutscher), Toni Katić (Dinamo Sassari), Lovro Gnjidić (Cibona), Krunoslav Simon (Anadolu Efes), Mateo Drežnjak (Cibona), Antonio Jordano (Zadar), Toni Perković (Split); krila: Boris Tišma (Real Madrid), Bojan Bogdanović (Utah Jazz), Mario Hezonja (Panathinaikos), Pavle Marčinković (Split), Ivan Ramljak (Slask), Tomislav Gabrić (Oldenburg), Ivan Perasović (Split), Željko Šakić (Avtodor Saratov), centri: Dragan Bender (Makabi), Miro Bilan (Dinamo Sassari), Darko Planinić (Cibona), Dario Šarić (Pheonix Suns), Ivica Zubac (LA Clippers) i Ante Žižiž (Makabi).

Osim Prkačina, od nadarenih hrvatskih igrača na popisu nema niti NBA igrača Luke Šamanića (San Antonio Spurs) koji je ozlijeđen (šaka) pa kao takav ne bi niti mogao participirati u pripremama za olimpijske kvalifikacije.

Uži popis od 16 igrača Mršić će objaviti nakon što završi finale doigravanja HT Premijer lige ali i prvi krug doigravanja u NBA ligi.