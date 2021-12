Hrvatica postala najbolja na svijetu, ali najviše se raduje Božiću i pašticadi kod bake i djeda

U našoj teniskoj sezoni za pamćenje Petra Marčinko dala je veliki obol. Šesnaestogodišnja Zagrepčanka najprije je zablistala u travnju kad je na Challengeru u Zagrebu pobijedila iskusnu Japanku Kurumi Naru, u svibnju je bila polufinalistica ITF-ova turnira u Šibeniku, u rujnu je bila u četvrtfinalu juniorskoga US Opena, u studenome je, također u juniorskoj konkurenciji osvojila dvostruku krunu u Cape Townu, a sada je to isto ponovila na daleko jačem i prestižnijem turniru na Floridi, na čuvenom Orange Bowlu. Pa je li svjesna što je napravila u Americi?

I dalje ne mogu vjerovati

– Moram priznati da nisam očekivala tako dobar rezultat. Bilo mi je glavno pokazati da znam igrati. A onda sam postigla svoj najveći uspjeh... I dalje ne mogu vjerovati da sam osvojila dvostruku krunu. A još je nakon toga stiglo i prvo mjesto na listi, zbilja predobar osjećaj – kazala nam je Petra nakon što se s ocem Vjekoslavom vratila u Zagreb.

Prva je tenisačica u povijesti Orange Bowla (u kategoriji do 18 godina), koja je iste godine osvojila dvostruku krunu – pojedinačno i u parovima.

– Trener moje partnerice iz igre parova Diane Šnajder rekao mi je uoči finala parova: “Ako osvojiš i ovo, tad ulaziš u povijest.” Pa, recimo da mi je to bio dodatni motiv – uz osmijeh kaže Petra.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin / IPA Marcinko Petra from Croatia during Bonfiglio Trophy 2021, Tennis Internationals in Milan, Italy, July 16 2021

No, prije toga predala je meč trećeg kola pojedinačne konkurencije na turniru Eddieja Herra, malo smo se uplašili...

– Loše sam se osjećala, a malo sam imala problema i sa zglobom. Kako smo znali da nas čeka nastup na Orange Bowlu, nismo željeli ništa forsirati.

Marčinko je tako postala druga hrvatska juniorka kojoj je pošlo za rukom osvojiti Orange Bowl u kategoriji do 18. godina. Prije toga to je uspjelo samo Ani Konjuh 2012.

Primila sam prvu dozu cjepiva

– Ana mi je jedan od uzora. Čujem priče o njoj i to mi je neki vodič kroz karijeru. Vidjela sam njezino ime na popisu pobjednica i drago mi je da sam sad i ja na njemu. Nadam se da će još netko od naših uskoro osvojiti taj turnir. Cijela sezona mi je bila dobra, četvrtfinale US Opena mi je zasad najbolji rezultat na GS turnirima – podsjetila je Petra.

Sad joj slijedi malo odmora u Zagrebu, a potom Australija, zar ne?

– Idemo u Australiju 10. siječnja, Australci organiziraju poseban zrakoplov za europske tenisače i naše timove tako da tu ne očekujem probleme. Prije Australian Opena nastupit ću još na jednom turniru, malo za zagrijavanje i adaptaciju.

Za odlazak u Australiju morali ste se cijepiti?

– Primila sam prvu dozu, uskoro ću i drugu, želim sebi olakšati život. Nije me strah, vjerujem u znanost.

Rekli ste da ćete se sljedeće godine, osim što ćete nastupiti na juniorskim Grand Slam turnirima, više baciti na profesionalnu karijeru. Ove ste godine ušli u Top 1000, koji vam je cilj za 2022.?

– Nemam neki okvirni cilj, samo želim otići što više naprijed. Što se profesionalne karijere tiče, želim jednog dana osvojiti naslov na nekom od Grand Slam turnira, to ne krijem.

A do Australije, gdje ćete provesti blagdane?

– Bit ću doma, uglavnom s obitelji, a za Božić ćemo vjerojatno otići kod djeda Boška i bake Milene, majčinih roditelja, u Zagvozd. Radujem se susretu s njima. Čekaju me bakina pašticada s njokima i didova teletina ispod peke.