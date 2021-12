Petri Marčinko nije stigla samo dvostruka kruna nego i prvo mjesto na listi

Kakva nevjerojatna godina za hrvatski tenis! Nakon što smo na Olimpijskim igrama u Tokiju imali hrvatski finale (u muškim parovima), nakon što je muška vrsta nastupila u finalu Davisova kupa, sad s Floride stižu vijesti o sjajnom uspjehu naše 16-godišnje Petre Marčinko koja je na juniorskom Orange Bowlu osvojila dvostruki naslov: pojedinačno i u paru s Ruskinjom Dianom Šnajder.

Prva s dvostrukom krunom

Petra je na Floridi (u gradu Plantationu, sjeverno od Miamija) najprije u polufinalu pojedinačne konkurencije uvjerljivo nadjačala Čehinju Kristynu Tomajkovu sa 6:1, 6:4, a potom je u finalu pobijedila i sedmu juniorku svijeta i petu nositeljicu, 17-godišnju Ruskinju Dianu Šnajder (ovogodišnju wimbledonsku pobjednicu u parovima), i to preokretom u tri seta, s 3:6, 6:1, 6:3. Petra je sporije ušla u meč, izgubila je prvi set, no u nastavku je viđena potpuna dominacija mlade Hrvatice.

Ali ta Ruskinja Šnajder, koju je naša tenisačica nadjačala u singlu, Petrina je partnerica u konkurenciji parova. I njih dvije su otišle do kraja, u finalu su sa 7:6 (5), 6:0 svladale češke sestre Brendu i Lindu Fruhvirtovu. Čehinje su u prvom setu vodile s 5:3, no potom su do kraja meča osvojile još samo jedan gem.

Petra je tako postala prva tenisačica u povijesti Orange Bowla (u kategoriji do 18 godina), koja je iste godine osvojila dvostruku krunu – pojedinačno i u parovima. Nikome još to nije pošlo za rukom. No, ona je i druga Hrvatica koja je slavila na Orange Bowlu u toj najstarijoj kategoriji juniorskoj kategoriji – do 18 godina. Prije nje to je pošlo za rukom jedino još Ani Konjuh 2012. godine. Osim njih, naslove u pojedinačnoj konkurenciji na Orange Bowlu osvajali su od naših Bruno Orešar (do 12, 14 i 16 godina), Jelena Pandžić (do 14 godina), Matea Mezak (do 14 godina) i Borna Devald (do 12 godina). Lovro Zovko ima dva naslova u konkurenciji parova.

Ali ni tu nije kraj postignućima za pamćenje, pozabavimo se sad malo onim elitnim prvim mjestima na teniskim listama. Mate Pavić i Nikola Mektić najbolja su kombinacija svijeta, a Mate je i prvi tenisač svijeta u konkurenciji igrača parova. A na nekoliko tjedana to prvo mjesto zauzimao je i Nikola. A potom je i hrvatska muška vrsta, nakon finala u Madridu, izbila na prvo mjesto reprezentacija u Davisovu kupu. I šećer za kraj: i Marčinko je osvajanjem Orange Bowla, uz ostale ovogodišnje uspjehe (krajem listopada bila je najbolja i u Cape Townu), osigurala prvo mjesto na ITF-ovoj listi juniorki sa 62 boda prednosti nad Čehinjom Lindom Fruhvirtovom (Dubrovčanka Lucija Ćirić Bagarić je 25. na svijetu).

Marčinko neće braniti to prvo mjesto pod svaku cijenu, sljedeće godine, što se juniorske konkurencije tiče, planira igrati samo Grand Slam turnire.

Stazom Ane Konjuh

Hrvatska je posljednji put prvu juniorku svijeta imala 2013. godine kad je tu poziciju držala Ana Konjuh. Iste je godine je i Borna Ćorić imao status najboljeg juniora svijeta...

No, vratimo se u sadašnjost. Dakle, u ovom trenutku hrvatski tenis zauzima čak četiri prva mjesta na različitim listama čime se ne može pohvaliti niti jedna druga zemlja. O seniorskim listama manje-više sve znate – Srbin Đoković prvi je na listi tenisača, Australka Barty na listi tenisačica a ona i njezine suigračice prva su reprezentacija na listi sudionika Billie J. King kupa, Čehinje dominiraju u ženskim parovima – a sad se pozabavimo još jednom listom juniora, onom muškom. E, pa na njoj prvo mjesto zauzima Kinez Shang, drugi je Španjolac Rincon, a već na sedmom mjestu i najbolji Hrvat – 17-godišnji Mili Poljičak (godinu dana mlađi Dino Prižmić je 37.).