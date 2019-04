Hrvati su nezadovoljni: Ni Srbi ni Crnogorci to ne bi imali bez nas ostalih

Osamnaesta sezona regionalne košarkaške lige završila je neslavno, točnije u znaku pokazivanja mišića između vodećih ljudi finalista (Zvezda i Budućnost), ali i pripuštanja na parket navijača prijetećeg izgleda kako bi, valjda, sa svojim psovkama i pljuvanjem služili kao sredstvo zastrašivanja gostujućih igrača. Stoga se, nakon svega, mnogi pitaju kome treba ovakva ABA liga i je li hrvatskim, pa i slovenskim klubovima uopće potrebna?

– Ovakva liga potrebna je dvama srpskim klubovima jer njome dobivaju legitimitet i opciju za Euroligu. A ni Srbi ni Crnogorci to ne bi imali bez nas ostalih – mišljenje je Ninoslava Brčića, negdašnjeg predsjednika Cedevite.

Euroliga kao “sveti gral”

A kao što kaže direktor te iste ABA lige Krešo Novosel, iz sezone u sezonu sve je gore pa se moramo zapitati tko zna što bi se sve moglo dogoditi sljedeće sezone kada će se u bjesomučnu utrku za “svetim gralom”, plasmanom u Euroligu, najozbiljnije financijski uključiti i Partizan i kada će te “igre prijestolja” postati još bespoštednije.

S obzirom na to da čelnici najjačih klubova lige, osim Cedevitinih, vješto manipuliraju svojim navijačkim masama, tu stvarno postoji nemala opasnost da se u sve to uplete i neka bolesna politička ideja ili da se probudi avet nacionalizma s kraja 80-ih i početka 90-ih te da se dogodi neka neprocjenjiva šteta. Kako za pojedinačne ljudske sudbine tako i za ovaj, lako zapaljivi prostor u cjelini.

No sve to, čini se, neće potaknuti hrvatske klubove da odustanu od igranja ABA lige, ali hoće one koji bi mogli igrati drugu ABA ligu, ali ne žele, a riječ je o Vrijednosnicama Osijek. To je klub koji je svojim petim mjestom izborio pravo nastupa u drugoj ligi, no oni na to ni ne pomišljaju, što član uprave zadužen za sportski pogon Ivan Mustapić objašnjava:

– Mi se bavimo sportom, a ne silovanjem sporta, a ABA liga izgubila je svaki sportski legitimitet. ABA liga, kojoj su vlasnici klubovi, isto je kao i da 12 trgovačkih sudaca osnuje trgovačko poduzeće. Potreba za nekom ligom više razine od nacionalnih prvenstava postoji, no nju moraju voditi nacionalni savezi i ona mora imati limitiran broj stranaca te usuglašen kalendar s nacionalnim prvenstvima. Nastavi li se s ovom ligom privatnih interesa, u kojoj ne postoji interes košarkaškog sporta, onda ćemo svi skupa polako propadati, a Srbi nešto sporije.

Predviđa li to Mustapić slom ABA lige?

– Teško se može slomiti nešto što je privatni interes koji pobjeđuje razum i sportski interes. Pa vi u engleskom nogometu više nemate ni ograda, a ovdje u dvoranu ulazite i ne znate hoćete li iznijeti živu glavu. U svemu tome “oduševljava” me podanički mentalitet Cibone koja prva šalje čestitke Zvezdi na sportskom uspjehu. Bože, kako smo nisko pali.

Bit će jako važno kako će se postaviti predstavnici Cibone, Zadra i Cedevite čiji direktor Davor Užbinec ističe:

– Ovo što se zbivalo u finalnoj seriji vrlo je štetno za ABA ligu i mi moramo iznaći način da takve stvari riješimo. Animozitet Zvezde i Budućnosti ugrozio je imidž i opstojnost lige i, ako oni tako nastave, ne znam kome će želja biti sudjelovati u takvom natjecanju. Njima je važnije osvojiti ligu, nego što će biti s tom istom ligom. Tako se mi u ABA ligi ne vidimo. Jasno je da samo jedan od 12 klubova može biti prvak ove lige, no to se mora postići na fer i legitiman način, a ovo je bilo sve samo ne fer. Nisam mislio da mogu toliko nisko pasti.

Nisko je pala, rezultatski, i Cibona, no njezin glavni operativac, direktor Domagoj Čavlović, i dalje drži da ABA ligu treba sačuvati.

– Načelno, nama je ova liga potrebna zbog svih naših mladih igrača, da igraju takve utakmice i da uz nju stasaju. Da na teritoriju na kojem je više od 20 milijuna ljudi ima više kvalitetnih klubova nego na teritoriju na kojem su četiri milijuna, to je čista logika. Osim toga, sve je organizirano besplatno, puno je manje financijskih i organizacijskih obveza nego u ostalim natjecanjima. Plaćen je smještaj za 20 osoba, plaćeni su suci, delegati, a ne plaćamo registraciju igrača, kotizacije, a na kraju dobijemo i jedan dio novca za putovanja. Teško da će se bilo koja od nacionalnih liga domoći te organizacijske i igračke kvalitete jer to je ekonomski nemoguće.

A kako pak spriječiti da se situacije iz ovogodišnjeg finala više nikad ne dogode?

– Ako propozicije nisu dovoljno dobre, moramo ih mijenjati. Da ne bude više situacija u kojima ne znamo kako reagirati momentalno, da se predvide svi mogući scenariji – ističe Čavlović.

Uvesti drakonske kazne

Za opstanak ABA lige je i Mirko Novosel, trener upisan i u Kuću slavnih.

– Ipak je to puno viša razina kvalitete košarke nego što bi bila da imamo samo nacionalnu ligu. Eto, bio sam na utakmici četvrtfinala doigravanja Cibona – Zabok i ne znam jesam li vidio 200 gledatelja, a na utakmicama ABA lige ipak je više gledatelja. Za tako male zemlje kao što smo mi to je nužna stvar. Drugo je pak pitanje što se može dodatno napraviti da se postigne maksimalna regularnost? Po meni se to može postići jedino po Uefinoj formuli, da se drastičnim mjerama zavede red. A ona sankcionira i verbalne ispade, a kamoli upade navijača u teren.

>>>Pogledajte čime se bavi Antonio Vlaić