Hrvati su nas oduševili, hrana je odlična, a pogotovo ćevapi

Zemlja Ajaxa, Johana Cruijffa, Van Bastena, Van Nistelrooija, Seedorfa... oduvijek je bila poznata po nogometu, po kvaliteti, po radu i malo je njihovih igrača zbog toga pristupalo ligama kao što je HNL. No, vremena su se promijenila i sada je nekoliko Nizozemaca u Prvoj HNL. Samo Gorica ih ima tri: Joey Suk (30), Justin Mathieu (23) i Matthew Steenvoorden (26).

Prije njih tek je tamo 2011. godine u Rijeci, a potom u Zelini igrao jedan igrač iz zemlje vjetrenjača i tulipana – Sergio Zijler.

“Ljudi su opušteni i otvoreni”

– Ma da? Zijler? On je igrao u mojoj staroj momčadi. Bio sam navijač, mladi navijač kada je on igrao. Gledao sam njegove utakmice. Bio sam na tribini i vikao: “Zijler, Zijler” – odmah je u riječ uskočio Mathieu. Od sva tri gorička igrača iz “zemlje tulipana” on je bio najrječitiji.

U Goricu je došao u veljači ove godine i nekako je spona između ostala dva. Suk je tu već godinu dana, a Steenvoorden nekoliko tjedana. Sada i oni polako šire nizozemsku mrežu po HNL-u.

– Dosta igrača iz Nizozemske nas pita o ligi ovdje. Mislim da je jedan otišao u Lokomotivu sada (Bradley Vliet op. a.). Igrao je za drugu momčad Cambuura. Pitaju nas kakvo je natjecanje, zemlja... Kažemo da je dobra zemlja, ljudi su dobri i sretni, a i vrijeme je dobro – kaže Justin, koji je i Steenvoordena “nagovorio” da dođe. Zajedno su igrali u Cambuuru, dobro se poznaju. Otkako su obojica u Gorici, čak su živjeli u istom stanu.

– Kada su mene zvali iz kluba, Joey je čuo i nazvao me. Rekao je da je ovo dobra prilika da se dokažem i da napravim veći korak. Došao sam. Kada sam je čuo da žele Matthewa, zvao sam ga. Znam njegove kvalitete i rekao sam mu da mora doći ovamo. Imamo dobre igrače, on nam samo može pomoći. Živjeli smo zajedno u stanu. On, ja i moja djevojka, ali našao je sada svoj stan pa se seli. Igrali smo zajedno i u Cambuuru, tako da sam navikao na njega. Sve nam je isto sada – kaže mladi igrač, a na to se ubacuje i novopridošli Matthew.

– Da, u Nizozemskoj smo živjeli u istoj zgradi, družili smo se nakon treninga, išli zajedno na treninge, družili se vikendima. Lakše mi je bilo doći ovdje zbog Justina – kaže novi branič pa otkriva kako o Hrvatskoj i Gorici nije znao ništa....

– Prvi dojam je bio dobar, istražio sam sve na internetu. Odsjeo sam kod Justina, pokazao mi je grad. Mirno je, ali je dobro. Ljudi su tihi, normalni. Ja dolazim iz velikog grada i tamo ima puno različitih nacionalnosti, a ovdje su svi uglavnom isti. Što se nogometa tiče, nisam znao puno jer to ne pratimo u Nizozemskoj. I tu sada imamo nizozemsku televiziju tako da gledamo njihov nogomet. No, sviđa mi se hrvatska liga. Svaka utakmica neki su dueli, naviknuo sam na to – kazao je.

No, nije jedini koji je u Goricu došao a da nije znao ništa o njoj, i Joey Suk bilo je u istoj situaciji.

– Sve mi je bilo iznenađenje. Ljudi su opušteni i otvoreni, sviđa mi se to. Slično je i kod nas u Nizozemskoj. Nazvali su me iz kluba i onda sam malo pretražio po internetu o klubu i zemlji i za tjedan dana sam već bio u Hrvatskoj. Čuo sam jedino za igrače iz reprezentacije.

Tu je s obitelji.

– Živim u Zagrebu. Imam kćerkicu od četiri godine i s obitelji provodim slobodno vrijeme – kaže Joey koji voli tetovaže. Ima ih po cijelom tijelu.

– Imam ih previše, i ne znam koliko. U Hrvatskoj sam napravio jednu na leđima i istetoviramo sam si i broj 8. To je moj sretni broj.

A malo sreće trebat će i protiv Dinama u petak (20 sati).

– Izgubili smo od njih nekoliko puta, a Dinamo je najbolji klub u Hrvatskoj. Dat ćemo sve da konačno pobijedimo. Uvijek postoji nada – kazao je.

Zrće, ćevapi i kajmak

Što o Dinamu misli Mathieu?

– Imaju najbolju momčad u ligi. Svatko koristi drugačiju taktiku protiv njih, ali je uvijek teško. Dinamo će možda promijeniti neke igrače iako nema veze s kim oni igraju, to je ipak Dinamo. Borit ćemo se. Gorica je momčad koja se bori u svakom centimetru travnjaka, imamo i dobar kontranapad. Probat ćemo biti kompaktni i čekati njihove pogreške – kaže napadač Gorice koji je HNL usporedio s nizozemskom ligom.

– U Nizozemskoj se više igra nogomet, taktički, kompletni nogomet, a ovdje je sve više na snagu, borba. Mi smo borci, vojnici, u Nizozemskoj se nikada tako ne igra. Tamo se i ne zna puno o klubovima u Hrvatskoj. Znamo za Dinamo, Hajduk i Rijeku i to je to – rekao je Justin, koji uživa u Gorici.

– Provodim vrijeme s curom, odemo na kavu, u šoping, družimo se s ostalim igračima. Najviše s Ljubisavljevićem, Jovičićem Čabrajom, Poljacima... Osim u Zagrebu, bili smo i u Opatiji i na Zrću... Plaže su lijepe. A i hrana je dobra. Probali smo više bosansku hranu, meso. Sviđa nam se, pogotovo ćevapi s kajmakom – zaključio je.