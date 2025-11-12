Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
TENIS

Pavić i Arevalo stigli do prve pobjede u epskom meču

Madrid: Treći meč polufinala Davisovog kupa, Nikola Mektić i Mate Pavić - Filip Krajinović i Novak Đoković
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
12.11.2025.
u 20:32

Bio je to iznimno uzbudljiv dvosatni meč u kojem su Pavić i Arevalo dobili prvi set spasivši set-loptu, pa izgubili drugi set u "tie-breaku"

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcela Arevala svladali su u 2. kolu ATP finala parova u Torinu Amerikance Christiana Harrisona i Evana Kinga sa 7-6 (5), 6-7 (2), 13-11. 

Bio je to iznimno uzbudljiv dvosatni meč u kojem su Pavić i Arevalo dobili prvi set spasivši set-loptu, pa izgubili drugi set u "tie-breaku", da bi u trećem setu, u "super tie-breaku" propustili meč loptu kod 9-8. Amerikanci su potom prokockali dvije meč lopte, a Hrvat i Salvadorac su dobili zadnja tri poena i došli do prve pobjede na ATP finalu. 

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Pavić i Arevalo će u polufinale ukoliko u zadnjem kolu svladaju Finca Haria Helliovaru i Britanca Henrya Pattena.   
Ključne riječi
ATP finale Marcelo Arevalo Mate Pavić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja