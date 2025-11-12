Pavić i Arevalo stigli do prve pobjede u epskom meču

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcela Arevala svladali su u 2. kolu ATP finala parova u Torinu Amerikance Christiana Harrisona i Evana Kinga sa 7-6 (5), 6-7 (2), 13-11.

Bio je to iznimno uzbudljiv dvosatni meč u kojem su Pavić i Arevalo dobili prvi set spasivši set-loptu, pa izgubili drugi set u "tie-breaku", da bi u trećem setu, u "super tie-breaku" propustili meč loptu kod 9-8. Amerikanci su potom prokockali dvije meč lopte, a Hrvat i Salvadorac su dobili zadnja tri poena i došli do prve pobjede na ATP finalu.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pavić i Arevalo će u polufinale ukoliko u zadnjem kolu svladaju Finca Haria Helliovaru i Britanca Henrya Pattena.