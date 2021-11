Houston smanjio zaostatak

Igrači Houston Astrosa smanjili su zaostatak za Atlanta Bravesima na 2-3 u pobjedama u finalu doigravanja američke profesionalne bejzbolske lige MLB 9-5 pobjedom na njihovom terenu u petoj utakmici te su izborili povratak na svoj stadion gdje će biti odlučeno pitanje prvaka.

Bravesi su imali priliku pobjedom na svom Truist Parku, gdje su bili neporaženi u svih sedam prethodnih utakmica u ovogodišnjem doigravanju, osvojiti prvi naslov prvaka još od 1995. godine, a utakmica za njih nije mogla bolje početi. U prvoj izmjeni Adam Duvall je udario "grand slam" kojim je doveo Bravese u vodstvo od 4-0.

No, vodstvo Bravesa nije dugo trajalo, menadžer Astrosa Dusty Baker odlučio se "promiješati" poredak svojih udarača što se pokazalo dobitnim potezom. Alexa Bregmana je pomaknuo s treće na sedmu poziciju, Carlosa Correu s pete na treću, a Yulija Gurriela sa sedme na petu. To je rezultiralo s po tri udarca Corree i Gurriela te jednim Bregmana pa su gosti već u trećoj izmjeni uspjeli poravnati na 4-4. Novo vodstvo domaćima osigurao je Freddie Freeman solo "home runom" u donjem dijelu treće izmjene, no do kraja dvoboja su zamjenski bacači Astrosa Urquidy, Maton, Stanek i Graveman bili besprijekorni, dok je napad kreirao tri optrčavanja u petoj izmjeni te su Astrosi stigli do vodstva od 7-5.

Do kraja dvoboja gosti iz Houstona su osvojili po još jedan bod u sedmoj i osmoj izmjeni te mirno privesti dvoboj kraju.

Šesta utakmica igrat će se u Houstonu u noći s utorka na srijedu, a eventualna odlučujuća sedma na istom mjestu samo 24 sata potom.

Prvak će postati momčad koja prva ostvari četiri pobjede.