Hajduk odbio višemilijunsku ponudu za braniča: Mogu li dobiti bolju ponudu od ove?

Kako javlja uvijek dobro upućeni Talijan Nicolo Schira, Hajduk je odbio pet milijuna eura tešku ponudu Celtica za mladog braniča splitske momčadi i hrvatske reprezentacije Marija Vuškovića (19).

Iako je klub u teškoj financijskoj situaciji zbog koje je čelništvo bilo primorano raspustiti drugu momčad Hajduka do daljnjeg, čini se da vodstvo kluba vjeruje da 19-godišnjak može otići za još veći iznos. Kako je već predsjednik Lukša Jakobušić rekao nakon zimskog prijelaznog roka "mogli smo prodati neke igrače za manje novce i ići na sigurno, ali to nije naš način kad mislimo da igrač vrijedi više".

