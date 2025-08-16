Trenerova relativizacija Hajdukova ispadanja je pomalo skandalozna! Nepotrebno skreću fokus s bitnog

Hajdukovu treneru Gonzalu Garciji u ured na Poljudu treba staviti velike brojke 394 i 46. Brojka 394 označava mjesto Dinamo Cityja na Uefinoj klupskoj ljestvici, a brojka 46 označuje ranking albanske lige u Europi. A Hajduk je ispao od tek trećeg najboljeg kluba te 46. europske lige. I zato je Garcijina relativizacija ispadanja nakon utakmice pomalo i skandalozna. "Mislio sam da ćemo proći, ali neću sad plakati", rekao je Garcia nakon šokantnog ispadanja od Dinamo Cityja, a sličnu tezu španjolski stručnjak ponudio je i nakon prve utakmice protiv Zire, kada je izjavio: "Neće biti tragedija ako ispadnemo." E, pa tragedija bi bilo ispadanje od Zire, baš kao što je tragedija i ispadanje od albanskoga kluba.
Lako za trenera. Koji komentar imaju predstavnici Naše Mafije? Hoće li itko od njih položiti račun za 15 godina neuspjeha? Imaju li oni ikakve odgovornosti ili je njihova funkcija isključivo crpiti Hajdukove financije i skretati pažnju Hajdukovih navijača sa stvarnih problema kluba?