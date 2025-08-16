Trenerova relativizacija Hajdukova ispadanja je pomalo skandalozna! Nepotrebno skreću fokus s bitnog

Hajdukovu treneru Gonzalu Garciji u ured na Poljudu treba staviti velike brojke 394 i 46. Brojka 394 označava mjesto Dinamo Cityja na Uefinoj klupskoj ljestvici, a brojka 46 označuje ranking albanske lige u Europi. A Hajduk je ispao od tek trećeg najboljeg kluba te 46. europske lige. I zato je Garcijina relativizacija ispadanja nakon utakmice pomalo i skandalozna. "Mislio sam da ćemo proći, ali neću sad plakati", rekao je Garcia nakon šokantnog ispadanja od Dinamo Cityja, a sličnu tezu španjolski stručnjak ponudio je i nakon prve utakmice protiv Zire, kada je izjavio: "Neće biti tragedija ako ispadnemo." E, pa tragedija bi bilo ispadanje od Zire, baš kao što je tragedija i ispadanje od albanskoga kluba.