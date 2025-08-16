Naši Portali
ODJECI DEBAKLA

Trenerova relativizacija Hajdukova ispadanja je pomalo skandalozna! Nepotrebno skreću fokus s bitnog

Autor
Karlo Ledinski
16.08.2025.
u 11:43

A nije da su protivnici bili neprelazni jer Hajduk je ispadao protiv autsajdera Shelbournea, Debrecena, Žiline, Dile Gori, Tobola, Gzire, Ružomberoka, sad i Dinamo Cityja. Takvi rezultati protiv osjetno slabijih i siromašnijih klubova pokazuju da je Hajduk nažalost postao ispodprosječan europski klub.

Hajdukovu treneru Gonzalu Garciji u ured na Poljudu treba staviti velike brojke 394 i 46. Brojka 394 označava mjesto Dinamo Cityja na Uefinoj klupskoj ljestvici, a brojka 46 označuje ranking albanske lige u Europi. A Hajduk je ispao od tek trećeg najboljeg kluba te 46. europske lige. I zato je Garcijina relativizacija ispadanja nakon utakmice pomalo i skandalozna. "Mislio sam da ćemo proći, ali neću sad plakati", rekao je Garcia nakon šokantnog ispadanja od Dinamo Cityja, a sličnu tezu španjolski stručnjak ponudio je i nakon prve utakmice protiv Zire, kada je izjavio: "Neće biti tragedija ako ispadnemo." E, pa tragedija bi bilo ispadanje od Zire, baš kao što je tragedija i ispadanje od albanskoga kluba.

Marko Livaja HNL Dinamo City Hajduk Gonzalo Garcia

TO
TomoVinkovićbeatsIMT
11:58 16.08.2025.

Lako za trenera. Koji komentar imaju predstavnici Naše Mafije? Hoće li itko od njih položiti račun za 15 godina neuspjeha? Imaju li oni ikakve odgovornosti ili je njihova funkcija isključivo crpiti Hajdukove financije i skretati pažnju Hajdukovih navijača sa stvarnih problema kluba?

Avatar juma
juma
12:13 16.08.2025.

Pomijenili su od tada 50 trenera i sportskih direktora i nekih 350 igrača. Samo sebe nisu dirali, jer su, kako izgleda, nezamjenjivi. Rezultat je u skladu s takvom politikom. Samo lud čovjek može očekivati kako će uvijek ponavljati isto sve dok ne poluči neki drugi rezultat, a u Hajduku rade upravo tako.

Avatar Ričard
Ričard
12:11 16.08.2025.

Kampanja se nastavlja

