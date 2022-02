ANALIZA

Hajduk je postao moćan, a svi se pitaju odakle se stvorio novac: 'Računica je jednostavna'

Detaljno smo, točku po točku, analizirali prihode i rashode Hajduka i došli do nevjerojatnih podataka. Novca svakako ima! Možda se doima čudnom Hajdukova računica koja počiva na euforiji, emociji i marketingu. No, to je trenutno činjenica, ili barem prvi korak u stvaranju dugotrajne etape moćnog i europskog Hajduka.