Gotov posao, legenda se vraća: Xavi došao na klupu Barce spasiti situaciju

Barcelona je u subotu objavila da je imenovala svog bivšeg veznjaka i kapetana Xavija Hernandeza za trenera s ugovorom do 2024., nakon što je smijenjen Ronald Koeman.

"FC Barcelona je postigla dogovor s Xavijem Hernandezom da on postane trener prve momčadi do kraja tekuće sezone i još dvije sezone", stoji u priopćenju.

"Xavi Hernandez, igrač omladinske momčadi Barce, napustio je svoj sadašnji klub, katarski Al Sadd, nakon razgovora održanih posljednjih nekoliko dana s vlasnicima kluba", navodi se.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️