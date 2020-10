Goričani sigurni: Hajduk će se ovaj put namučiti s nama

Na sam spomen Gorice i Hajduka, vjerojatno većini poklonika HNL-a prvo na pamet padne onaj poraz Goričana na Poljudu od 0:6 u veljači ove godine. No, ne i kapetanu turopoljske momčadi Kristijanu Kahlini (28) koji se veseli susretu sa Splićanima (subota, 19.05).

Sada ima više odgovornosti

– To je bio splet okolnosti, dogode se takve utakmice kao što je bila i ona Bayerna i Barcelone u kojoj četvrtfinale Lige prvaka završi 8:2, to je nestvarno za nogomet, ali događa se. Mi smo tada dobro igrali, a oni su iz svake šanse zabili. Ne proganja nas to, ali ne želimo da se ponovi. Hajduk nas je tada isprašio i naučili smo lekciju. U domaćim utakmicama s Hajdukom dobro igramo. Radujem se, to je za nas veliki derbi – kaže vratar Gorice i dodaje:

– Moram reći da mi je drago što je Rijeka ušla u Europsku ligu jer to pokazuje koliko je hrvatski nogomet jak. I Hajduk je igrao odlično protiv Galatasaraya i da je poveo, imao bi šansu da ide dalje.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 11.06.2020., stadion Ivan Laljak-Ivic, Zapresic - Hrvatski Telekom Prva liga, 28. kolo, NK Inter Zapresic - HNK Gorica. Kristijan Kahlina Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

A kakvim mu se Hajduk čini sada?

– Mislim da se stabilizirao. Osjećao se pritisak i na momčadi i na treneru Tudoru jer je on zvučno ime. Kao da su se svi, pa i on sam, oslobodili kad je otišao. S druge strane, sve je preuzeo njegov pomoćnik koji je sve to gledao, možda je i bio bolje povezan s igračima. Vidim na Hajduku da je to ozbiljna momčad, doveden je napadač Diamantakos, Gyurcsó se vratio, a oni rade razliku. Igraju dobro, kompaktno, opasni su napadački – ističe Kahlina istodobno svjestan dobrog starta Gorice ove sezone (druga na tablici).

– Da, mislim da smo jako dobro startali. U “manjim” utakmicama uspjeli smo pobijediti, što se nije događalo prijašnjih sezona. Treću sezonu smo nas desetak igrača zajedno, imamo iskustva, igramo dobro, čvrsta smo i jaka momčad. Svi se moraju dobro namučiti da nas pobijede. Nijanse su odlučujuće, Hajduku će biti jako teško.

Otkako trener Valdas Dambrauskas vodi momčad, igračka se filozofija promijenila. Kako se u njoj snalazi kapetan?

– S jedne strane je sada moj posao odgovorniji. Moram odigrati neke rizičnije pasove koje se ne usude odigrati ni momčadi poput Dinama i Hajduka. Oni ne igraju tako rizično u svojoj prvoj trećini terena kao mi. To je stil našeg trenera i nastojimo iskoristiti prednosti takve igre. Zasad nam ide dobro. On je dobar, autoritativan kada treba biti, a prijatelj. Puno razgovara s nama, znamo što su nam zadaci. Točno znamo zašto u određenom trenutku igramo ili ne igramo.

Mnogo je nagađanja o odlasku Kristijana Lovrića? Koliko je Gorica spremna na takav rasplet?

Bit će teško bez Lovrića

– Teško da netko može biti spreman na to da takav igrač napusti bilo koju momčad HNL-a, a pogotovo Goricu koja nema toliku moć kupovanja igrača. To će za nas biti šok. Osjetit će se njegov izostanak. On je vođa na terenu, pokazuje to golovima, asistencijama... – kaže Kristijan te priznaje da je i sam bio u transfernim kombinacijama.

– Posljednjih tjedan dana bilo je i konkretnih razgovora. No, nije se dogodilo ništa. Miran sam i vjerojatno mi je najsigurniji ostanak u Gorici.

Kada je Gorica u pitanju, ovih dana puno je prašine diglo suđenje. Predsjednik Črnko istaknuo je da postoje dvostruki kriteriji.

– Ne volim se izvlačiti na to da su nam suci krivi. Moramo priznati svoje pogreške. No, osjećam da se u nekim situacijama sudi za veće klubove. Grdo je kada tri puta idemo u Osijek i sva tri puta vode se polemike zbog suđenja. No, moramo se boriti i pokušati uspjeti svojom kvalitetom odlučiti utakmicu – kaže vratar koji je nakon utakmice u Osijeku djeci dao pizzu i pokazao koliko je velik.

– Bio sam ljutit nakon utakmice, nisam ni htio uzeti pizzu, ali sam je uzeo da ne ostanem gladan. Djeca su me tražila dres, no nisam ga imao, a onda su komentirala pizzu. Čuo sam ih i dao im je. Nije mi cilj bio da se to vidi. Skupljao sam lopte u Maksimiru reprezentaciji i Dinamu i uvijek bio sretan kad bih nešto dobio. Imam trenirke od Kranjčara, dres Marka Babića, Pletikose... i znam koliko to djeci znači.•